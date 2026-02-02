El calvario de Esteban González en la Liga MX no se detiene

Esteban González sigue sin ganar en la Liga MX. Con el empate del Querétaro ante el Pachuca, el ‘Chino’ lleva cuatro fechas sin ganar, lo que lo lleva a ser parte de uno de los tres equipos que aún no gana en el torneo mexicano.

En la cuarta fecha del clausura, los Gallos Blancos recibieron al equipo del ex director técnico de Everton, Esteban Solari. En lo que fue un encuentro parejo de principio a fin. Donde todo terminó 0-0, pero dejó impresiones positivas sobre el trabajo de González.

Este partido, fue el primero del torneo en que el Querétaro logra dejar la portería en cero. Siendo relevante ya que se enfrentaban a un rival de jerarquía, que de hecho, participó en el Mundial de Clubes el año pasado. Por lo que no fue un mal resultado para la escuadra que dirige el chileno.

En la conferencia post partido, Esteban González también destacó el empate diciendo: “Yo comentaba a los jugadores la importancia de mantener el arco en 0, te permite en la última jugada poder ganar el partido. Me parece que el equipo creció en esa solvencia defensiva, en los últimos tres encuentros nos habían convertido un gol”.

En la cuarta fecha aún no gana el Querétaro de Esteban González(Foto: Hector Vivas/Getty Images)

El optimismo de Esteban González en México

Cuando a Esteban González le preguntaron si le generaba preocupación aún no poder ganar en la Liga MX, el DT respondió: “La presión está en ganar obviamente pero es parte de nuestro trabajo, independiente al resultado hay que seguir trabajando. es la única forma. Es lo que aspiramos nosotros, a que el equipo siga creciendo a pesar del resultado“

También destacó que “el equipo respondió y la exigencia va en relación a lo que trabajamos durante la semana. Este es el camino, ya vendrán los triunfos, vemos entrenar a los jugadores en muy buena forma”.

¿Qué viene ahora para el Querétaro?

Con el empate ante el Pachuca, el Querétaro se ubica en el antepenúltimo lugar de la Liga MX. Precisamente, los Gallos Blancos registran dos empates y dos derrotas, lo que los mantiene ubicados en la posición 16° solo por arriba del Santos Laguna y el Mazatlán.

Para empezar a sumar de a tres, el equipo de Esteban González tendrá tres desafíos en las próximas fechas: recibir al Club León el próximo sábado, jugar el clásico como visita ante Atlético San Luis y posteriormente recibir a Juárez en el Estadio Corregidora.

