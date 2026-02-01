Cecilio Waterman dejó atrás la tremenda alegría junto a Coquimbo Unido y cumplió el deseo de volver a casa: regresó a Universidad de Concepción, el primer club que lo cobijó en el fútbol chileno. El atacante panameño también jugó en Everton de Viña del Mar y en Cobresal.

Por esas cosas que tiene el fútbol y la vida, a Waterman le tocó un duelo especial en su redebut por los puntos con el Campanil, que derrotó por 1-0 a los aurinegros en Talcahuano. Así las cosas, la UdeC rompió el invicto de 22 partidos que tenía el equipo coquimbano.

Luego de ese triunfal estreno, el centroamericano abordó por qué decidió cambiar una participación en el torneo más deseado del continente por reforzar un recién ascendido. “Todo el mundo dice ‘por qué me fui, por qué esto, que la Copa Libertadores’, pero estoy acá en casa y me siento feliz”, dijo impetuosamente Waterman en un material viralizado por Octava Pasión.

Esta gran alegría ya quedó en la historia para Waterman. (Andres Pina/Photosport).

“Espero seguir así. La gente me hizo sentir como en casa, es un apoyo fundamental para lo que se viene. Espero hacer las cosas bien para darle ese cariño a la gente”, aseguró Waterman, quien espera estar en el Mundial 2026 con la selección panameña.

El atacante de 34 años elogió al plantel nuevo que ha confeccionado Universidad de Concepción. “Este equipo es humilde, trabaja, hicimos una buena pretemporada en Uruguay. En la primera fecha no se define nada”, expuso Waterman. Quiere tomar el camino de la mesura. Sin expectativas anticipadas.

Cecilio Waterman fue feliz en Coquimbo Unido, pero también lo es en Universidad de Concepción. Pero sabe cómo es esto: una victoria en el comienzo no vale de nada si no se refrenda después. “Ahora toca un partido contra Audax”, dijo sobre el rival siguiente, que empató ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Cecilio Waterman celebró ante Montevideo Wanderers en la pretemporada. (Enzo Santos/FocoUy/Photosport).

“En el fútbol chileno no hay mucho misterio: cualquiera le puede ganar a cualquiera y vamos a seguir trabajando”, manifestó Waterman. Quién mejor que él para decirlo: estuvo en el plantel del histórico título de Coquimbo Unido, también peleó por ganar el campeonato en Cobresal y descendió junto a la Universidad de Concepción en su primera experiencia en el fútbol chileno.

Por lo pronto, el DT argentino Juan Cruz Real está muy contento por lo que ofrece Waterman en el trabajo semanal. “Cecilio es un referente. Los jóvenes tienen que mirarlo. Estará jugando una Copa del Mundo y los chicos tienen que buscar las referencias de los grandes”, manifestó el trasandino.

Cruz Real es uno de los pocos entrenadores campeones que comenzaron la primera división chilena 2026. El otro es Daniel Garnero, quien logró ocho títulos en Paraguay. En el caso del DT de la U de Conce, fue campeón en Colombia con el América de Cali.

El DT se sacó el sombrero con Waterman. “Aparte que es un muy buen profesional y buena persona. Eso remarca más su presencia en el equipo”, cerró Cruz Real, quien debe afinar detalles para jugar ante los Tanos: ese partido está pactado para el 6 de febrero a las 20 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.

Universidad de Concepción comenzó su participación en la Liga de Primera 2026 con un triunfazo ante el Barbón.

