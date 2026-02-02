Lo que debía ser una buena noticia no sólo para el Sevilla, sino también para el fútbol chileno, el delantero Alexis Sánchez volvió a las canchas después de tres semanas, tras superar nueva lesión muscular; sin embargo, el presente del club en La Liga es preocupante.

En un duelo clave para escalar en la Tabla de Posiciones, el equipo que dirige el argentino Matías Almeyda, que volvió a confiar en el nacional Gabriel Suazo como lateral izquierdo, visitaban a otro equipo que está complicado con el descenso, como Mallorca.

Sin embargo, pese al esfuerzo habitual de “Gabi”, que jugó los 90 minutos, y la reaparición de Alexis en los campos de juego tras dos juegos ausentes, el Sevilla sufrió una dolorosa derrota ante los “bermellones” por 3-1, que lo hace caer y estar más cerca de pelear por la permanencia.

Con la vuelta de Alexis: Sevilla volvió a perder

En el primer tiempo, una jugada polémica que derivó en un inexistente penal que cobró el árbitro César Soto Grado y en la apertura de la cuenta mediante el kosovar Vedat Muriqi al minuto 26 para el local, pero el marcador se fue en tablas al descanso gracias al nuevo refuerzo andaluz, Neal Maupay (45+2′).

Pero en el complemento, Sevilla cometió desconcentraciones defensivas, varias de ellas protagonizadas por Gabriel Suazo. Una de ellas, provocó que dejara habilitado al portugués Samu Costa a los 52′. Ocho minutos después, ingresó Alexis Sánchez en reemplazo de Peque.

A pesar del ingreso del tocopillano, una nueva falla en la última línea sevillana, derivó en que Muriqi volviera a convertir en los 74′, mientras que Pablo Torre (90+6′) puso el 4-1 definitivo para los baleares, que hacen caer al equipo de los chilenos en la Tabla de Posiciones tras 22fechas.

Gabriel Suazo fue titular en nueva derrota del Sevilla (Sevilla FC)

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Sevilla de Alexis y Suazo suma su 12° derrota en la temporada 2025-26, producto de esto cae hasta el 14° puesto de la clasificación con 24 puntos, mismo lugar al que llega Mallorca con su victoria. Y están actualmente a dos unidades del descenso, donde hoy está Rayo Vallecano con 22.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Los andaluces volverán a la acción este sábado 7 de febrero, cuando reciban en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán desde las 14:30 horas (de Chile) al Girona por la jornada 23 del fútbol español.