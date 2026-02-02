Si bien celebró sumar sus primeros minutos, Lucas Cepeda llegó a vivir un drama a Europa. El Elche paga cara la derrota sufrida ante el Barcelona este fin de semana, la que podría dejarla a un paso de la zona de descenso.

El encuentro en que el ex Colo Colo hizo su estreno con los Franjiverdes significó un duro golpe en la tabla de posiciones de La Liga de España. Esto podría concretarse este lunes y con otros chilenos como protagonistas: Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el Sevilla.

El elenco blanquirrojo enfrenta esta tarde al Mallorca como visitante en un choque vital en el fondo. Algo que mirarán atentamente el ex Santiago Wanderers y sus compañeros, ya que necesitan un resultado que les dé aire.

Dependen de Alexis, Suazo y Sevilla: el complejo escenario que puede tener Elche tras el debut de Lucas Cepeda

Tanto Lucas Cepeda como el Elche estarán atentos a lo que pase en el cierre de la fecha en La Liga de España. El duelo entre Mallorca y Sevilla puede ser clave en la pelea en la parte baja, con el descenso respirando en la nuca.

Lucas Cepeda y Elche miran atentos a lo que pase con el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Foto: Elche.

¿La razón? Hoy el elenco del ex Colo Colo está en el puesto 13 con 24 puntos, a tres de los puestos de riesgo. Justamente el último con opciones de salir de la zona roja es el rival que tendrán Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que tiene 21 unidades.

El Sevilla está igualado en la tabla de posiciones con el Elche, lo que deja un choque directo para los tres, además de los que están en medio (Valencia, Getafe y Rayo Vallecano). Lucas Cepeda y sus compañeros ruegan por un empate, lo único que les sirve para no quedar tan presionados.

Esto mantendría a raya a cada uno de los equipos en una pelea más que ajustada por evitar el descenso. Una victoria del elenco de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo les permitirá respirar a los Franjiverdes, aunque viendo a un rival clave en la disputa escaparse.

Aunque pase lo que pase, al equipo del ex Colo Colo no le sirve otra cosa que ganar en la próxima fecha. Ahí se verá las caras de visita ante la Real Sociedad, el que está tratando de meterse en los puestos de copas internacionales para la próxima temporada.

Lucas Cepeda y Elche esperan por un revés del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo para seguir respirando tranquilo. Los Franjiverdes esperan que, de aquí en más, el chileno les ayude a alejarse lo que más puedan del fondo y así no preocuparse de un descenso.

¿Cuándo y a qué hora juega el Elche de Lucas Cepeda?

Lucas Cepeda y Elche por ahora se enfocan en lo que será la próxima fecha de La Liga de España. El sábado 7 de febrero a partir de las 17:00 horas los Franjiverdes visitan a la Real Sociedad.

