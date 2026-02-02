Después de haber recibido duras críticas y estar con un pie afuera, Paulo Díaz logró revertir las cosas en River Plate. El defensor fue titular en el empate sin goles de los Millonarios ante Rosario Central por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

El zaguero había estado en el congelador desde el inicio del 2026 ante su mal rendimiento en el cierre del año pasado. Esto lo tuvo en vitrina para salir, pero finalmente se quedó a pelear su oportunidad y este domingo sumó sus primeros 90 minutos.

La actuación que tuvo el chileno fue clave para que los Millonarios se llevaran un punto en su visita a Rosario Central. Aunque esto no fue suficiente para la prensa trasandina, donde incluso lo compararon con un cuestionado en Boca Juniors.

Apodan a Paulo Díaz con un cuestionado nombre en Boca Juniors en su retorno a River Plate

A Paulo Díaz no le han perdonado una a pesar de ser figura ante Rosario Central. Aún siendo uno de los puntos altos de River Plate, al chileno le siguen pegando como pueden al otro lado de la cordillera.

Paulo Díaz fue figura en River Plate pero lo compararono con un cuestionado. Foto: Photosport.

El periodista Ernesto Provitilo apuntó contra el zaguero en la evaluación uno a uno que hizo en TyC Sports con un insólito apodo. “El Frank Fabra de River no hizo un mal partido. El problema no es que Paulo Díaz juegue mal, el problema es que Paulo Díaz juegue bien“.

En esa misma línea, remarcaron que el defensor es un peligro dentro de la cancha. “¿Por qué? Porque estos espejitos de colores que vende se pagan carísimo después“.

Aunque el reportero dejó en claro que, mientras juegue como lo hizo ante Rosario Central, se le perdona. “Metemos la basura abajo de la alfombra, el tiempo parece que lo cura todo y aquí no ha pasado nada, siga siga“.

El zaguero logró darle la vuelta a su situación y ha vuelto a sumar minutos en el vecino país. Ahora le queda mantenerse firme en su lugar, aprovechando al máximo cada oportunidad que tenga.

Paulo Díaz está disfrutando de una revancha en River Plate después de un duro inicio de temporada 2026. El defensor se prepara junto a los Millonarios para lo que viene, donde quiere seguir como titular.

¿Cuándo y a qué hora juega River Plate de Paulo Díaz?

Paulo Díaz seguirá luchando por ser titular en River Plate en el próximo duelo en la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Este sábado 7 de febrero a partir de las 20:00 horas el Millonario recibe a Tigre.