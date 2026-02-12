Tomás Barrios da pelea pero cae ante crack que renunció a Argentina para jugar por Italia

Un chileno menos en el ATP de Buenos Aires, porque Tomás Barrios (114°) dijo adiós en los octavos de final del primer certamen de la gira sudamericana de torneos de arcilla.

El chillanejo tuvo mala suerte, puesto que en su segundo partido del certamen argentino se topó con un jugador que viene en alza, como el italiano Luciano Darderi (22°), quien viene de caer en la cuarta ronda en el Australian Open ante su compatriota Jannik Sinner (2°).

El chileno poco pudo hacer ante la solidez del nacido en Argentina, pero naturalizado italiano, y se inclinó por 6-1 y 6-3, en una hora y 22 minutos de juego.

Luciano Darderi le ganó con claridad a Barrios en Argentina

Para Luciano Darderi el ATP de Buenos Aires es especial, puesto que nació en Argentina, habla como argentino, sin embargo, optó por representar a Italia y de ello no se arrepiente.

“Voy a jugar para Italia, obviamente (en la Davis). Estoy nacionalizado italiano y el año pasado no me llamaron porque el equipo es muy competitivo: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli y Andrea Vavassori. Está difícil, pero ojalá en algún momento pueda jugarla”, dijo el argentino nacionalizado italiano.

Tomás Barrios, en tanto, alcanzó a sumar una victoria en Buenos Aires y trepa al lugar 106° del ranking live, gracias a los 563 puntos que tiene en el escalafón mundial.

Ahora, el chileno viajará a Río de Janeiro, para ser parte de las clasificaciones del único ATP 500 que se juega en la gira sudamericana de canchas de arcilla.