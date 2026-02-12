Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Tomás Barrios da pelea pero cae ante crack que renunció a Argentina para jugar por Italia

El chileno partió enredado, levantó en el segundo set, aunque no le alcanzó ante la solidez de Luciano Darderi en Buenos Aires.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Tomás Barrios dijo adiós a Buenos Aires.
© PhotosportTomás Barrios dijo adiós a Buenos Aires.

Un chileno menos en el ATP de Buenos Aires, porque Tomás Barrios (114°) dijo adiós en los octavos de final del primer certamen de la gira sudamericana de torneos de arcilla.

El chillanejo tuvo mala suerte, puesto que en su segundo partido del certamen argentino se topó con un jugador que viene en alza, como el italiano Luciano Darderi (22°), quien viene de caer en la cuarta ronda en el Australian Open ante su compatriota Jannik Sinner (2°).

El chileno poco pudo hacer ante la solidez del nacido en Argentina, pero naturalizado italiano, y se inclinó por 6-1 y 6-3, en una hora y 22 minutos de juego.

Es apuntado a unirse a Alcaraz y Sinner en la cima y asume que arrugó ante Tabilo: “Seguro que tenía…”

ver también

Es apuntado a unirse a Alcaraz y Sinner en la cima y asume que arrugó ante Tabilo: “Seguro que tenía…”

Luciano Darderi le ganó con claridad a Barrios en Argentina

Para Luciano Darderi el ATP de Buenos Aires es especial, puesto que nació en Argentina, habla como argentino, sin embargo, optó por representar a Italia y de ello no se arrepiente.

Voy a jugar para Italia, obviamente (en la Davis). Estoy nacionalizado italiano y el año pasado no me llamaron porque el equipo es muy competitivo: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli y Andrea Vavassori. Está difícil, pero ojalá en algún momento pueda jugarla”, dijo el argentino nacionalizado italiano.

Luciano Darderi derrotó a Tomás Barrios. (Photo by Phil Walter/Getty Images)

Luciano Darderi derrotó a Tomás Barrios. (Photo by Phil Walter/Getty Images)

Publicidad

Tomás Barrios, en tanto, alcanzó a sumar una victoria en Buenos Aires y trepa al lugar 106° del ranking live, gracias a los 563 puntos que tiene en el escalafón mundial.

Ahora, el chileno viajará a Río de Janeiro, para ser parte de las clasificaciones del único ATP 500 que se juega en la gira sudamericana de canchas de arcilla.

Después reclaman: público argentino le hizo la vida imposible a Tabilo y quedaron calladitos

ver también

Después reclaman: público argentino le hizo la vida imposible a Tabilo y quedaron calladitos

Lee también
No va por ESPN: Dónde ver Tomás Barrios vs. Luciano Darderi
Tenis

No va por ESPN: Dónde ver Tomás Barrios vs. Luciano Darderi

Candidato al Abierto de Australia sorprendió con apoyo a Garin
Tenis

Candidato al Abierto de Australia sorprendió con apoyo a Garin

Caputto lanza firme declaración antes del clásico vs La Serena: "No soy gran amante..."
Chile

Caputto lanza firme declaración antes del clásico vs La Serena: "No soy gran amante..."

"Yo crecí viendo a...": Alarcón pone de ejemplo a referente de la U
Colo Colo

"Yo crecí viendo a...": Alarcón pone de ejemplo a referente de la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo