Alejandro Tabilo consiguió una gran victoria en segunda ronda del ATP 250 de Buenos Aires, al vencer al campeón defensor, el brasileño Joao Fonseca por 6-3, 3-6 y 7-5.

No solamente la victoria del chileno fue noticia. También el desagradable comportamiento del público argentino, poco acorde a un torneo tenístico de esta envergadura.

Increíblemente celebraban todos los puntos que ganaba Fonseca, al punto que parecía ser argentino. El ambiente de Copa Davis era total en Buenos Aires.

Sin embargo eso no sacó de sus casillas a Tabilo, que tuvo una mentalidad extraordinaria para que esos gestos no lo sacaran del partido. Incluso, tras la victoria, se mostró siempre mesurado.

Argentinos admiten ser pesados con Tabilo

Lo más increíble es que ni siquiera después de haber conseguido la victoria fue reconocido por el público y bajaron apenas unos tibios aplausos, a pesar del partidazo que había ganado.

La cuenta argentina Le Tenisse incluso admite esto. “A veces una mirada en el mar de un público efusiva y abrumadoramente a favor del rival -campeón más reciente, nada menos- lo es todo. Seguro que Tabilo estuvo eléctrico, tenaz y varios otros adjetivos en ese orden”, señalan.

Ahora debe enfrentar un partido muy complicado, ya que jugará en cuartos de final contra uno de los tenistas favoritos de los argentinos: Tomás Etcheverry. Este duelo se jugará este viernes.