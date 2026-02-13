Pronósticos Sevilla vs Alavés: enfrentamiento directo por el descenso para Alexis y Gabriel Suazo

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Sevilla vs Alavés, por la jornada 24 de la liga española.

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sigue desperdiciando oportunidades de conseguir puntos, su última gran chance fue el fin de semana pasado, cuando igualó en casa ante Girona en el Ramón Sánchez Pizjuán. Este sábado 14 de febrero, a las 14:30 horas (hora de Chile), recibirá a Alavés, un rival directo por la lucha por la permanencia: ambos están igualados en 25 puntos, a solo tres de la zona roja.

En la antesala de este compromiso, nuestro especialista te entrega tres pronósticos destacados para que consideres antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Sevilla vs Alavés

Total de goles: Más de 2.5 2.37 Atajadas de Odisseas Vlachodimos: Más de 2.5 2.10 Tiros de esquina de Sevilla: Más de 4.5 + Menos de 9.5 1.80

Los antecedentes invitan a un duelo con varios goles

En cuatro de los últimos seis partidos del Sevilla, hubo más de dos goles. Este panorama se repite en tres de los anteriores cuatro del Alavés. Esta tendencia también ha sido una constante recientemente, tanto para los blanquirrojos en casa como para los albiazules como visitantes: en tres de los últimos cinco juegos en el Sánchez-Pizjuán y en cinco de los anteriores seis del “Glorioso” lejos de su estadio, se contabilizaron al menos tres tantos.

Total de goles: Más de 2.5 – 2.37 en bet365

El arquero que evita males mayores en Sevilla

Si Sevilla no ha sufrido más derrotas recientes ni ha encajado demasiadas goleadas, en gran parte se debe al rendimiento de su arquero, Odysseas Vlachodimos. El guardameta griego superó las dos atajadas en seis de sus últimas ocho actuaciones bajo los tres palos.

Atajadas de Odisseas Vlachodimos: Más de 2.5 – 2.10 en bet365

Presión en casa: Sevilla y su tendencia alta de córners

El elenco de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo deberá buscar la victoria en casa, lo que supone un mayor volumen de aproximaciones al arco rival y más opciones de gol. Por ello, conviene prestar especial atención a la cantidad de córners que puedan generar a su favor.

En ocho de las 12 presentaciones de Sevilla por liga en el Ramón Sánchez-Pizjuán esta temporada, el equipo ejecutó entre cinco y nueve tiros de esquina.

Tiros de esquina de Sevilla: Más de 4.5 + Menos de 9.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en Sevilla vs Alavés

