Universidad de Chile vive un complejo momento luego de la eliminación de la Copa Sudamericana 2026, lo que profundiza las críticas contra el técnico Francisco Meneghini, pese a la victoria del Superclásico.

La derrota por 2-1 ante Palestino pegó muy fuerte en el camarín azul, donde ya se han revelado las primeras muestras de distanciamiento entre los jugadores y el cuerpo técnico.

Así lo detalla una nota en el diario La Tercera, quienes puntualizan que varios jugadores le han pedido claridad por algunos cambios de posiciones, que ya han dado una advertencia a la dirigencia.

Paqui suma un triunfo en seis partidos con la U

¿El camarín de la U se aleja de Paqui?

La publicación detalle que luego del empate de Universidad de Chile por 2-2 ante Deportes Limache se movió el piso en el camarín azul: “Tras ese partido, un grupo de futbolistas se reunió con el entrenador para pedirle mayor claridad en las instrucciones. En la dirigencia también transmitieron inquietudes similares y solicitaron una relación más directa con el plantel”.

“Hasta ese momento, la comunicación entre los jugadores y el cuerpo técnico se realizaba principalmente a través del ayudante Federico Martorell, quien ejercía como nexo“, detallan.

Pero también hay ejemplos, como el de uno de los jugadores que era clave con Gustavo Álvarez y que ahora bajó considerablemente su rendimiento en la U: “A eso se suman los cuestionamientos por algunas decisiones en los partidos. Uno de los casos que generó sorpresa fue el cambio de posición de Fabián Hormazábal hacia la banda izquierda en el encuentro frente a Limache”.

“Desde la concesionaria le transmitieron al entrenador la necesidad de reducir los experimentos, con el objetivo de consolidar una estructura”, explican.

Paqui comienza a desmoronarse en la U. Foto: Cristián Cona / Emisora Bullanguera.

Dudas en la decisión de Paqui en la U

Dentro del directorio los murmullos por el nivel de Francisco Meneghini también se comienza a escuchar, donde, como era obvio, apuntan a quien fue el responsable de su arribO al a U.

“El entrenador llegó a comienzos de temporada por decisión del gerente deportivo Manuel Mayo, quien impulsó su contratación tras haber tenido contactos previos en otros mercados. Lo presentó ante el directorio y su llegada fue aprobada por unanimidad”, precisan.

“Hoy el escenario es diferente. Algunos dirigentes dicen que la elección del entrenador generó reparos desde el inicio y que existían advertencias sobre su forma de trabajo y su personalidad”, dejan abierto el debate.

