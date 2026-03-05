La crisis no deja libre a Universidad de Chile, donde ahora quedó eliminada de la Copa Sudamericana 2026 en manos de Palestino, al caer por 2-1 en el Estadio Nacional.

Pese a que el equipo de Francisco Meneghini venía de ganar el Superclásico a Colo Colo en el estadio Monumental, los árabes le devolvieron un baño de realidad.

Por lo mismo, Héctor Pinto, técnico campeón con los azules asegura que, lo que debía ser un punto de inflexión al ganarle al archirrival, se transformó en un manto de dudas.

“Sabes que, desde el otro día, uqe la U le ganó a Colo Colo y eso tapó muchas cosas. La U ganó sin jugar bien, no sé si soy yo el equivocado, no fue bien partido, tuvo una llegada de gol en una situación media rara y eso ensucia todo”, explicó.

Paqui Meneghini tiene los días contados en la U. Foto: Cristián Cona / Emisora Bullanguera.

Paqui queda en duda en la U: ya no queda tiempo

Héctor Pinto sigue lamentando la eliminación de Universidad de Chile de la Copa Sudamericana 2026, donde apunta que el aire que tomó en el Superclásico no sirvió de nada.

“Colo Colo tampoco aportó nada. Lo de ayer viene siendo una seguidilla de partidos que no encuentra su manera de jugar, la línea de Paqui no está”, explicó.

El campeón 2004 al mando de la U puntualiza en que van pasando las fechas y el equipo azul todavía no muestra una forma de juego, por lo que ya se agotó el tiempo.

“Uno no sabe dónde están los errores, en el medio, arriba, es que el equipo no está funcionado, es porque no encuentra y los jugadores no lo entienden. Todavía no veo su discurso, lo que pretende y cada partido es una disculpa, eso me preocupa”, finalizó.

