Cobreloa sigue preparando lo que será esta nueva temporada en Primera B, donde ya cerraron distintos refuerzos para lograr el esperado ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno, pero además hablaron sobre el presente de uno de sus históricos, Cristián Insaurralde.

Preparando lo que será la nueva temporada, el elenco minero sumó a distintos refuerzos, entre ellos: Felipe Fritz, Diego García, Matías Sandoval, Tomás Aránguiz, Jorge Paul Gatica, Diego Tapia y Bastián San Juan.

Cobreloa busca sellar refuerzos y la importancia de Insaurralde

En conversación con En La Línea, el director deportivo de la escuadra, Mauricio Pozo, señaló que “entendiendo los tiempos acotados que nos quedan, con el poco presupuesto que también tenemos, estamos viendo opciones, también soy muy responsable de ello, de ver algún jugador que nos pueda aportar el club al cual pertenece, con algo de su remuneración, son situaciones que estamos evaluando”

ver también Cobreloa aborda su situación más compleja en el mercado de fichajes de la Primera B: “Todos queremos que…”

En la misma línea, habló de la llegada de Facundo Velazco. “Es un jugador que veníamos siguiendo del año pasado, petición también del cuerpo técnico, un chico que nos puede dar varias variantes en el tema de mediocampo, es un jugador que te permite hoy, mantener una salida clara, regularidad en lo que es la parte ofensiva… vamos a ver el funcionamiento que va a tener él”.

Sobre Cristián Insaurralde, con quien hubo una inesperada polémica antes del inicio de la temporada, señaló: “Gary es un jugador fundamental, determinante, ya está en condiciones y es un jugador que todos queremos que esté citado, que sea titular, es un jugador que nos puede desarrollar una idea futbolística y es lo que todos queremos”.