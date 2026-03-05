Matías Dituro fue buscado en más de una oportunidad por Colo Colo, pero el arquero no quiso salir de Elche. Esta vez, el meta entregó detalles de su decisión.

El arquero argentino nacionalizado chileno jugó en Antofagasta y Universidad Católica en la Liga de Primera, llegando a ser capitán de los Cruzados. Dejó una gran imagen con sus atajadas, por lo que los Albos quisieron traerlo de regreso al país.

La decisión de Dituro

Luego de la salida de Brayan Cortés, Colo Colo buscó traer a un arquero que le peleara los guantes a Fernando de Paul. Matías Dituro fue el elegido, ya que además no ocupaba cupo de extranjero. Sin embargo, el traspaso nunca se concretó.

ver también Matías Dituro habla del impacto positivo que provocó Lucas Cepeda en Elche: “La gente está…”

Ahora con el mercado ya cerrado, Dituro habló desde España y contó el motivo de su decisión. Pese a que no el arco asegurado en Elche, el tetracampeón con Universidad Católica privilegió mantenerse en La Liga.

“En el mercado de pases, cuando no me tocaba jugar, hubo clubes que llamaron para ver mi situación y yo fui claro: quería seguir en el Elche como fuese, porque estaba muy contento, quería pelear para volver a la titularidad y también por el cariño que me brinda la gente. No hubo dudas de mi parte“, indicó Dituro a AS Chile.

Dituro sigue vigente en La Liga. Imagen: Getty

Publicidad

Publicidad

En la presente temporada, el arquero de 38 años suma 14 partidos. Sin embargo, en los últimos duelos recuperó la titularidad y ha jugado los recientes tres encuentros como estelar, en un Elche que lucha por la permanencia y que está en el 17° lugar con 26 puntos, solo 2 unidades sobre la zona roja.

Matías Dituro ahora tiene compañía chilena, ya que Lucas Cepeda se incorporó como fichaje en el último mercado. Ahora, el arquero tiene a un “compatriota” en España para compartir en el camarín.

En resumen:

Matías Dituro rechazó fichar en Colo Colo para priorizar su continuidad y titularidad en el Elche.

rechazó fichar en para priorizar su continuidad y titularidad en el Elche. El portero de 38 años registra 14 partidos disputados en la presente temporada con el club español.

registra 14 partidos disputados en la presente temporada con el club español. Elche ocupa el 17° lugar de la tabla con 26 puntos, luchando actualmente por la permanencia.

Publicidad