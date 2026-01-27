Es tendencia:
El encuentro entre Lucas Cepeda y Matías Dituro en Elche: “Le hice un par de goles en Chile”

Lucas Cepeda contó que habló con Matías Dituro antes de llegar a Elche. Más tarde, el portero le dio la bienvenida al club.

Por Javiera García L.

Matías Dituro recibió a Lucas Cepeda en Elche
© ElcheMatías Dituro recibió a Lucas Cepeda en Elche

Lucas Cepeda dio el gran salto de su carrera y se sumó a los trabajos del Elche. Este lunes, el ex Colo Colo fue presentado en España. “Bienvenido a nuestra familia. Vamos a disfrutar mucho”, anunció el club.

Hace unas semanas, Christian Bragarnik (dueño del Elche) se contactó conmigo y fue algo muy bonito. Justo yo estaba en un entrenamiento y él me llamó; ahí me explicó el proyecto que querían hacer conmigo y eso me interesó mucho”, declaró Lucas Cepeda.

No solo eso. El delantero confesó que conversó con otro conocido del fútbol chileno para concretar su llegada. “También hablé con Matías Dituro, a quien conocí en Chile, le hice un par de goles”, dijo.

En el video que publicó Elche de sus primeros días en España, se ve el momento en que Matías Dituro le da la bienvenida a Lucas Cepeda en el club. El portero lo visitó mientras el delantero pasaba las primeras pruebas del equipo.

Desde consejo de Arturo Vidal hasta camiseta de Colo Colo: así fueron las primeras horas de Lucas Cepeda en Elche

¿Cuándo debuta Lucas Cepeda en Elche?

Este martes, Lucas Cepeda se sumó oficialmente a los entrenamientos del Elche pensando en el siguiente partido de los franjiverdes: contra el Barcelona, este mismo sábado 31 de enero. Podría ser el debut del chileno.

Sin duda que el duelo contra los culés es uno que quiere jugar Cepeda. De no sumar minutos, tendría que esperar hasta la siguiente fecha, que será el sábado 7 de febrero contra la Real Sociedad.

