Boxeo

Es oficial: Tyson Fury sale del retiro y protagonizará un combate estelar en Netflix

Es oficial: Tyson Fury vuelve a colgarse los guantes tras su derrota ante Usyk y en 2026 regresará al cuadrilátero en una velada imperdible.

Por Franco Abatte

Tras su derrota ante Usyk, Tyson Fury regresa al ring en un increíble evento de boxeo.
El retiro de ‘The Gypsy King’ fue breve. Tyson Fury protagonizó un silencioso retiro durante 2025 tras su contienda ante Oleksandr Usyk. Sin embargo, meses después de su anuncio, regresa al ring, y lo hará a lo grande: en un combate estelar bajo el alero de Netflix.

Fury confirmó que volverá al cuadrilátero el próximo 11 de abril, apenas un año después de haber colgado los guantes, y se enfrentará al peligroso ruso Arslanbek Makhmudov. Esta contienda marcará además su debut en los eventos pugilísticos de la plataforma de streaming.

La noticia fue revelada por Turki Alalshikh, el promotor saudí, quien confirmó el evento que será un hito para el britanico, esto porque por primera vez desde 2022, Fury volverá a pelear como local en un evento de boxeo.

Anthony Joshua se retira del boxeo tras fatal accidente: “Es algo que nos alegra”

ver también

Anthony Joshua se retira del boxeo tras fatal accidente: “Es algo que nos alegra”

Un regreso con sed de revancha para Fury

El retorno de Tyson Fury no es casual. Los últimos años fueron complicados para el británico: perdió su invicto y dejó escapar la oportunidad de coronarse campeón indiscutido tras caer ante Oleksandr Usyk. Ahora, el excampeón busca redimirse y demostrar que aún tiene mucho que decir en los pesos pesados.

Frente a él tendrá un rival de cuidado. Makhmudov posee un récord de 21-2, 19 de ellas vía nocauts, además de ser conocido por su potencia devastadora. Un triunfo ante Fury podría cambiarlo todo.

El propio Tyson Fury oficializó su regreso a través de Instagram, fiel a su estilo: “Es oficial, estoy de vuelta haciendo lo que amo. Traje conmigo a la red más grande… esto va a ser astronómico”, escribió, agradeciendo además a Dios y a Turki Alalshikh por hacer posible su retorno.

Será un capítulo más para Netflix en el mundo del boxeo, donde ya han desfilado rostros de gran peso en el deporte como Mike Tyson, Jake Paul, Anthony Joshua y ‘Canelo’ Álvarez. El espectáculo está garantizado: el ‘King‘ volvió y promete hacerlo a lo grande.

