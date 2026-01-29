Pronósticos Universidad de Chile vs Audax Italiano: el primer partido del Campeonato Nacional 2026

RedGol trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Universidad de Chile vs Audax Italiano, el primer partido de la liga chilena.

Fin de la espera. Este viernes 30 de enero, a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, comenzará el Campeonato Nacional 2026 con el duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano.

Los Azules se reforzaron con el objetivo de competir en todos los frentes y poner fin a la extensa racha sin títulos locales, aunque los Itálicos no se quedaron atrás, ya que también disputarán las mismas competencias. En un par de semanas, ambos afrontarán duelos decisivos para asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana.

En la antesala del encuentro, nuestro especialista te entrega tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Universidad de Chile vs Audax Italiano

Doble oportunidad: Universidad de Chile o Empate + Total de goles: Más de 2.5 1.80 Ambos equipos anotarán: Si 1.80 Anotará en cualquier momento: Lucas Assadi 1.95

U. de Chile es favorito en la primera fecha

Universidad de Chile suma seis partidos consecutivos sin derrotas como local, entre el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana. En cuatro de esos seis encuentros se registraron más de dos goles.

Audax Italiano, por su parte, perdió tres de sus últimos cuatro compromisos como visitante. En todos esos duelos se marcaron al menos tres tantos.

Doble oportunidad: Universidad de Chile o Empate + Total de goles: Más de 2.5 – 1.80 en bet365

Azules e Itálicos sostienen una racha goleadora compartida

En seis de los últimos siete partidos oficiales del Romántico Viajero como local, ambos equipos lograron anotar. La racha del elenco tano es incluso mayor, ya que en sus siete encuentros previos como visitante ambos conjuntos marcaron al menos una vez.

Además, los dos equipos convirtieron en los dos enfrentamientos directos disputados en 2025.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.80 en bet365

Lucas Assadi, clave en la ofensiva azul

Lucas Assadi finalizó la temporada 2025 con una efectividad notable, alcanzando los 11 goles en apenas 30 apariciones. Su aporte fue transversal en todas las competencias: cuatro goles en la Liga de Primera, cinco en la Sudamericana y dos en copas nacionales.

Anotará en cualquier momento: Lucas Assadi – 1.95 en bet365

Cuotas en Universidad de Chile vs Audax Italiano

Historial de Universidad de Chile vs Audax Italiano: últimos partidos