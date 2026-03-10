La U de Chile puede tener cambios muy importantes en los próximos días. El proceso de Francisco Meneghini terminó luego del empate 1 a 1 con Universidad de Concepción y la dirigencia debe buscar un reemplazo.
Ante esto, este martes se conoció un verdadero bombazo: hay un tapado desde el extranjero interesado en tomar el lugar.
A las oficinas del Centro Deportivo Azul llegó un currículum que ha llamado la atención de algunos dirigentes. Esto, porque ha sido campeón en Brasil y no cobra tan caro.
El brasileño que se ofreció a reemplazar a Francisco Meneghini en la U
Desde Brasil aparece el gran tapado que tiene la U para reemplazar a Francisco Meneghini. Este martes revelaron que Paulo César Turra se mostró interesado en asumir la banca del elenco estudiantil y recibió el visto bueno de algunos directivos azules.
Paulo Turra se ofreció a la U para reemplazar a Francisco Meneghini.
Eso sí, según reveló la periodista Rocío Ayala en Los Tenores de Radio ADN, esto “no significa que sea el sucesor de Paqui”, aunque queda claro que es un nombre interesante.
Pero tras ello, la reportera azul entró de lleno en los posibles reemplazantes de Francisco Meneghini. “Con este presente, este nerviosismo, ya hay unos nombres que empiezan a sonar. He contactado a los que han estado a cargo de Renato Paiva y Ariel Holan, con los que no hay un avance. Sobre todo Paiva que estuvo cerca. Holan todavía está expectante, le interesa mucho volver al fútbol chileno y la U era un club que miraba”, lanzó.
Fue ahí que Rocío Ayala soltó la bomba. “Hay un entrenador que ya está en las oficinas del CDA su currículum y antecedentes. Ha sido campeón, se reunieron a conversar de la situación. Tipo ‘Me llegó este nombre’, fue ofrecido”.
“Brasileño. Es Paulo César Turra, el entrenador que ha llegado el currículum y da que hablar en el CDA. Campeón con el Paranense en 2023, tiene experiencia como ayudante técnico y asumió como principal”, añadió.
El estratega de 52 años tiene una larga experiencia en el fútbol de Brasil. Desde el 2023 que trabaja de manera individual e hizo historia levantando su título más importante con el Athletico Paranaense (estadual 2023). En 2025 asumió en el Vila Nova, pero dejó el cargo en septiembre del mismo año por los resultados.
“Si se toma una decisión, costará ir con esos. Paiva se cae porque cobra más, Holan no ha habido conversaciones pero no es barato. Esteban González esperan por lo que pase en México. Este entrenador está dispuesto por un monto razonable“, sentenció la reportera azul.
¿Cuándo y a qué hora juega la U?
Paulo Turra mirará atento por lo que pasará con el futuro de Francisco Meneghini en la U. El Romántico Viajero ahora se prepara para visitar a Coquimbo Unido por la Liga de Primera este sábado 14 de marzo desde las 18:00 horas.
En resumen, la U tiene de tapado a…
- El “tapado” brasileño se ofrece al CDA: Paulo César Turra, técnico de 52 años y campeón estadual con Athletico Paranaense en 2023, presentó su currículum y antecedentes en las oficinas de Azul Azul. El estratega brasileño manifestó su interés en asumir la banca estudiantil y ya ha recibido el visto bueno de algunos sectores del directorio.
- Ventaja económica sobre otros candidatos: A diferencia de nombres como Renato Paiva o Ariel Holan, cuyas pretensiones salariales son elevadas, Turra estaría dispuesto a asumir el cargo por un monto “razonable”. Esta disposición económica lo sitúa en una posición de ventaja competitiva frente a los otros técnicos que han sonado para el relevo.
- Continuidad de Meneghini pende de un hilo: Aunque en el club aún mantienen la esperanza de que “Paqui” revierta la situación frente a Coquimbo Unido, su proceso tambalea tras el empate ante Universidad de Concepción. Si se decide su salida durante el parón de la fecha FIFA, la evaluación de los sucesores ya está en marcha, aunque Turra no es el único nombre en carpeta.