La Liga de Primera avanza y la Fecha 7 trae consigo compromisos determinantes. Uno de los encuentros más destacados de la jornada se vivirá el sábado cuando Universidad de Chile enfrente a Coquimbo Unido.
Los “azules” fueron los encargados de cerrar la última fecha, en un opaco empate ante la Universidad de Concepción. Un escenario que preocupa a los hinchas y también al cuerpo técnico que continúa sin convencer.
El lunes será el turno de Colo Colo, que recibirá a Huachipato en el Estadio Monumental David Arellano. Los “albos” llegan como punteros a este encuentro, tras el valioso triunfo ante Audax Italiano en la fecha anterior.
Un buen momento que intentarán aprovechar para vencer a los “acereros” que arrastran dos derrotas consecutivas. Te dejamos la agenda de partidos para que disfrutes del fútbol nacional este fin de semana.
Programación Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026
VIERNES 13 DE MARZO
- Audax Italiano vs. Deportes Concepción – 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.
SÁBADO 14 DE MARZO
- Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.
- Universidad Católica vs. Everton – 20:30 horas, en el Claro Arena.
DOMINGO 15 DE MARZO
- Universidad de Concepción vs. Palestino – 12:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo.
- Cobresal vs. Deportes Limache – 18:00 horas, en el Estadio El Cobre.
- Ñublense vs. Deportes La Serena – 20:30 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.
LUNES 16 DE MARZO
- Unión La Calera vs. O’Higgins – 20:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.
- Colo Colo vs. Huachipato – 20:00 horas, en el Estadio Monumental David Arellano.
