La Liga de Primera avanza y la Fecha 7 trae consigo compromisos determinantes. Uno de los encuentros más destacados de la jornada se vivirá el sábado cuando Universidad de Chile enfrente a Coquimbo Unido.

Los “azules” fueron los encargados de cerrar la última fecha, en un opaco empate ante la Universidad de Concepción. Un escenario que preocupa a los hinchas y también al cuerpo técnico que continúa sin convencer.

El lunes será el turno de Colo Colo, que recibirá a Huachipato en el Estadio Monumental David Arellano. Los “albos” llegan como punteros a este encuentro, tras el valioso triunfo ante Audax Italiano en la fecha anterior.

Un buen momento que intentarán aprovechar para vencer a los “acereros” que arrastran dos derrotas consecutivas. Te dejamos la agenda de partidos para que disfrutes del fútbol nacional este fin de semana.

Programación Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 13 DE MARZO

Audax Italiano vs. Deportes Concepción – 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

SÁBADO 14 DE MARZO

Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

– 18:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Universidad Católica vs. Everton – 20:30 horas, en el Claro Arena.

DOMINGO 15 DE MARZO

Universidad de Concepción vs. Palestino – 12:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

– 12:00 horas, Cobresal vs. Deportes Limache – 18:00 horas, en el Estadio El Cobre.

Ñublense vs. Deportes La Serena – 20:30 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

LUNES 16 DE MARZO

Unión La Calera vs. O’Higgins – 20:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.

– 20:00 horas, Nicolás Chahuán. Colo Colo vs. Huachipato – 20:00 horas, en el Estadio Monumental David Arellano.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

