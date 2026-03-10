Es tendencia:
Copa Libertadores

¿Va por TV? Confirman el canal que transmite O’Higgins vs. Deportes Tolima en Copa Libertadores

El conjunto celeste busca conseguir otra victoria en el partido de vuelta por la Fase 3 del torneo CONMEBOL.

Por Franccesca Arnechino

O’Higgins enfrenta a Club Deportes Tolima por la Tercera Fase del torneo Conmebol.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTO’Higgins enfrenta a Club Deportes Tolima por la Tercera Fase del torneo Conmebol.

O’Higgins sacó ventaja en la ida de la última fase previa de la Copa Libertadores tras vencer por la cuenta mínima a Deportes Tolima. El Capo de Provincia se hizo fuerte de local y dio el primer paso pensando en la revancha.

En un partido intenso los celestes tomaron el protagonismo y Francisco González marcó el 1-0 que desató la alegría en Rancagua, quedándose con un triunfo clave de cara al duelo de vuelta.

Con este resultado, O’Higgins viajará a Colombia con una ventaja mínima, pero importante, en busca de sellar su paso a la fase de grupos del torneo CONMEBOL.

¿Dónde ver O’Higgins vs. Tolima EN VIVO?

O’Higgins y Deportes Tolima juegan este miércoles 11 de marzo, desde las 21:30 hrs. en el Estadio Estadio Manuel Murillo Toro, donde los celestes intentarán cerrar la clasificación en suelo colombiano.

El partido entre Celestes y el Vinotinto y Oro, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+, para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Pero atento, porque podrás ver GRATIS el partido por Chilevisión en TV y de manera online, también a través de Youtube y Pluto TV.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 100 (HD)*
Así llega O’Higgins al partido con Tolima

