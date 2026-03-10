O’Higgins sacó ventaja en la ida de la última fase previa de la Copa Libertadores tras vencer por la cuenta mínima a Deportes Tolima. El Capo de Provincia se hizo fuerte de local y dio el primer paso pensando en la revancha.
En un partido intenso los celestes tomaron el protagonismo y Francisco González marcó el 1-0 que desató la alegría en Rancagua, quedándose con un triunfo clave de cara al duelo de vuelta.
Con este resultado, O’Higgins viajará a Colombia con una ventaja mínima, pero importante, en busca de sellar su paso a la fase de grupos del torneo CONMEBOL.
¿Dónde ver O’Higgins vs. Tolima EN VIVO?
O’Higgins y Deportes Tolima juegan este miércoles 11 de marzo, desde las 21:30 hrs. en el Estadio Estadio Manuel Murillo Toro, donde los celestes intentarán cerrar la clasificación en suelo colombiano.
El partido entre Celestes y el Vinotinto y Oro, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+, para usuarios previamente suscritos al plan Premium.
Pero atento, porque podrás ver GRATIS el partido por Chilevisión en TV y de manera online, también a través de Youtube y Pluto TV.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
ESPN Premium
- VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
- DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
- ENTEL: 241 (HD)*
- CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
- GTD/TELSUR: 70 (SD)
- MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
- TU VES: 522 (HD)
- ZAPPING: 100 (HD)*
ver también
Con O’Higgins como animador: Así se juega la vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores