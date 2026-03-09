Fue la jugada polémica del fin de semana en Liga de Primera. El defensor Cristián Cuevas, de la Universidad Católica, se salvó de recibir tarjeta roja en el duelo ante O’Higgins, tras alevoso codazo al delantero Francisco González.

Esto, pues pese a la gravedad de la acción, el árbitro que estuvo a cargo del VAR en ese lance en Rancagua, Piero Maza, le señaló al juez central del lance Juan Lara que la tarjeta amarilla que le puso al “Cimbi” estaba en lo correcto.

Luego de las múltiples críticas que se generaron ante la actuación del internacional FIFA en este lance, desde la Comisión Arbitral de la ANFP revelaron los audios que dan cuenta de la insólita explicación que dio Maza al respecto.

El audio del VAR de Piero Maza por codazo de Cuevas

Lo primero que señala la entidad que preside Roberto Tobar es que “fue una acción temeraria” del defensor cruzado, para luego indicar que los árbitros de VAR vieron “diferentes ángulos y velocidades”, la acción fue de “temeridad e intensidad media“.

“¡Chequea la temeridad!“, es lo primero que menciona Piero Maza al árbitro en cancha, para luego decirle a su asistente Felipe Jara que “es un brazo abierto, me falta un codo más claro“, mientras que el otro juez le afirma que “no hay movimiento adicional”.

“Me falta el codo como herramienta. Si bien es cierto que le impacta (a González) en el rostro, pero va el brazo abriéndose y me falta intensidad, pero está al límite”, fueron las palabras de Maza a Lara para no aplicar el protocolo y que Cuevas no recibiera la expulsión.

En síntesis

¿Dónde volverá a arbitrar?

Tras las polémicas que protagonizó este fin de semana, Piero Maza dirigirá el duelo entre Botafogo y Barcelona de Ecuador, por la vuelta de fase 3 en Copa Libertadores. Se invertirán los papeles, pues Juan Lara estará en el VAR.

