La positiva noticia que recibe Universidad de Chile: Confirman retorno de Lucas Assadi

Universidad de Chile recibe una importante noticia a horas de disputar su duelo ante la “U” de Concepción por la Liga de Primera. Esto debido a que la recuperación de Lucas Assadi va mejor de lo imaginado y se podría adelantar su retorno a las canchas.

El “ninja azul” se lesionó el pasado 22 de febrero en el empate ante Deportes Limache. Al trabar un balón con Joaquín Montecinos, el delantero sacó la peor parte y terminó lesionado.

“Lucas es un jugador especial, distinto, que es difícil de reemplazar con esas características”, lamentó Francisco Meneghini que se quedó sin su mejor jugador en el inicio de temporada.

El parte médico indicó un ‘esguince alto’ de tobillo. Lo que en el detalle significó un desgarro con daño en los ligamentos de la parte superior de la articulación.

Esto complicó a Universidad de Chile ya que no pudo contar con Assadi para el duelo ante Colo Colo, Palestino ni este lunes ante Universidad de Concepción.

¿Cuándo vuelve a jugar Lucas Assadi?

El tema es que en está jornada en el Estadio Nacional, Lucas Assadi volvió a acompañar a la U como un hincha más. Sin embargo, su rostro cambió totalmente ya que tiene fecha de retorno a las canchas.

Lucas Assadi llegó al Estadio Nacional para el ver el partido de la U ante el “Campanil”

“Estamos bien. Estamos recuperándonos. Espero que en dos semanas ya pueda estar de vuelta”, aseguró el “10” de la U a Redgol en su llegada al Coloso de Ñuñoa.

Por lo que de uno ocurrir ningún inconveniente, Assadi podría estar para el encuentro del 5 de abril cuando la U reciba a La Serena por la Liga de Primera.

Lucas Assadi se lesionó ante Limache y ahora prepara su retorno en la Liga de Primera

