Solo 26 minutos: Charles Aránguiz activa las alarmas con nueva lesión en Universidad de Chile

Universidad de Chile suma una nueva baja en la Liga de Primera. El elenco de Francisco Meneghini ahora pierde a uno de sus referentes y en apenas 26 minutos ante la “U” de Concepción. Esto tiene relación con Charles Aránguiz que tuvo que retirarse antes de lo imaginado.

El Bicampeón de América comenzó de titular y como capitán del Romántico Viajero. Incluso se mostró activo en el inicio ante el “Campanil”. Sin embargo, con el paso de los minutos sintió molestias en el isquiotibial de la pierna derecha.

Ante esto, Paqui no quiso arriesgar a Aránguiz y de inmediato decidió su cambio por Agustín Arce. “Aránguiz aguanta todo. Tiene que estar verdaderamente tocado para salir”, alertó Aldo Schiappacasse en la transmisión de TNT Sports.

Incluso se apreció que el volante, que venía siendo pieza clave en el Romántico Viajero, se retiró entre lágrimas rumbo al banco de suplentes. Por lo que la preocupación se hizo notar entre los hinchas azules.

¿Cuántos lesionados tiene Universidad de Chile?

Charles Aránguiz desata nuevamente las alarmas en Universidad de Chile. El “Principe” tuvo que salir antes del termino del primer tiempo ante el “Campanil” y se suma a la extensa lista de lesionados que debe enfrentar Paqui Meneghini.

Además del Bicampeón de América se suman los nombres de Juan Martín Lucero, Octavio Rivero, Bianneider Tamayo y Lucas Assadi. Aunque el “ninja azul” es uno de los que está más cerca a retornar a las canchas.