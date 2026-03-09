Tras 13 partidos: Javier Parraguez le da agónico triunfo a Santiago Wanderers ante Santa Cruz

Santiago Wanderers sumó un triunfo clave en la Primera B. Con agónica anotación de Javier Parraguez, los caturros superaron a Santa Cruz por 3-2 y cortaron una racha negativa que se estiró por más de 200 días en el ascenso.

El marcador lo abrió la visita en el Estadio Elias Figueroa a los ocho minutos desde el punto penal con tanto de Felipe Orellana. Pero al 14’ lo igualó desde la misma vía Leandro Navarro y puso todo 1-1.

Los dirigidos por Francisco Palladino no sacaron el pie del acelerador y se pusieron en ventaja con cabezazo de Sergio Felipe en el 34’. Pero Santa Cruz todavía tenía algo que decir y en el minuto 40 el delantero Diego Arias puso el 2-2.

En el complemento ambos equipos buscaron el gol del triunfo. Pero la definición llegó recién al cierre del partido y a favor de los locales. Leandro Navarro sacó un centro con lienza al área visitante y Javier Parraguez sorprendió con su aparición sin marcas. El “Búfalo” no perdonó y con certera definición superó a Juan Dobboletta y puso el 3-2 definitivo.

Parraguez fue figura ante Santa Cruz

Triunfo que se celebró el doble ya que significó el terminó de una racha de 206 días sin saber de triunfos. Por lo que Santiago Wanderers volvió a celebrar tras trece partidos en la Primera B.

“Fue un partido duro. Nos vamos contentos por los tres puntos, en especial por la gente que nos apoyó todo el partido. Somos Wanderers y debemos ir por todo”, recalcó Marcos Camarda que fue elegido como la figura del partido por TNT Sports.

Tabla actualizada: Santiago Wanderers suma triunfo clave ante Santa Cruz

Con este triunfo por 3-2 el elenco de Santiago Wanderers subió a la sexta ubicación con seis unidades y en ubicaciones de Liguilla, aunque aún resta gran parte de la temporada. Mientras que Santa Cruz quedó 12° con solo dos puntos.

La próxima fecha el decano debe visitar a San Marcos de Arica el 16 de marzo. Por su parte Santa Cruz volverá a ser forastero ahora ante Puerto Montt el 15/3 y que es actualmente el puntero de la Primera B con 9 unidades.