La destacada karateca chilena Valentina Toro atraviesa actualmente un proceso de recuperación luego de someterse a una cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado en la rodilla, lesión que sufrió en noviembre de 2025.

Pese a este complejo momento en lo deportivo, la deportista de 26 años aprovechó esta etapa para concretar una importante decisión personal: optó por congelar óvulos, un paso que da pensando en su futuro y en la posibilidad de convertirse en madre más adelante.

La íntima confesión de Valentina Toro

En conversación con Las Últimas Noticias, la deportista comentó: “Tengo muchas ganas de ser mamá, pero lo veo muy a futuro. Para mí es un tema importante, porque me voy a recuperar de la lesión y voy a volver a estar full entrenando y compitiendo. Entonces, no sé hasta qué punto voy a poder posponer la maternidad, o si en el momento que lo decida, pueda o no ser mamá rápido”.

Además confesó cuáles son sus preocupaciones: “He conocido casos de personas que, después de los 30 años, su reserva ovárica disminuye un montón. Entonces les cuesta más ser mamá. No quiero vivir con el peso de estar con mi carrera deportiva y a la vez pensando que el reloj biológico me va ganando. Con mi pareja Joaquín nos encantaría formar una familia a futuro. Y yo no quiero sólo a un hijo. Soy hija única y me gustaría que mis hijos tuvieran hermanos”, sentenció Toro.

Asegurando que el tratamiento sería una segunda opción; “mi plan es que, en el momento en que decida ser mamá, hacerlo de forma natural y si ya no puedo, me cuesta mucho, ahí ocupar mis óvulos congelados. Más que nada lo hice por si me cuesta mucho ser mamá cuando decida serlo, para estar tranquila conmigo misma”.

Finalmente Valentina contó un episodio familiar que la llevó a tomar esta decisión: “Mi mamá, por ejemplo, cuando yo tenía como siete años, intentó tener un hermanito para mí y les costó mucho, y finalmente no pudieron. Entonces fue un tema de familia, sobre todo hace años. Por lo mismo quise hacer este procedimiento”.

