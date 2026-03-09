En Universidad de Chile los ánimos están más que caldeados tras su eliminación de Copa Sudamericana. A tal punto que uno de los nuevos refuerzos que llegaron este año, como el uruguayo Octavio Rivero recibió un ultimátum.

Luego de apenas jugar 92 minutos en dos juegos con la camiseta azul, las constantes molestias en su rodilla izquierda generan constantes cuestionamientos, y más aún por el conservador tratamiento que se realiza.

Es por ello que el periodista Marcelo Díaz, de la cadena TNT Sports, reveló que en la previa al duelo que la U jugará ante Universidad de Concepción, adelantó que el cuerpo técnico de Francisco Meneghini tomó una drástica decisión con Rivero.

Revelan ultimátum de la U a Octavio Rivero

“Lo que averigué por distintas fuentes es que a Octavio Rivero van a probarlo esta semana. Van a ver cómo responde la rodilla izquierda para que pueda ser una alternativa en el próximo partido ante Coquimbo Unido”, adelantó el reportero.

En esa línea, Díaz advierte que “si esto no resulta, la zona vuelve a inflamarse y Rivero tiene molestias, da la sensación que la operación es inevitable, algo que desde el club no quieren, porque puede estar tres meses fuera de las canchas”.

“Van a hacer la prueba del uruguayo con el resto del plantel para ver cómo responde, pero esta semana va a ser fundamental, por lo menos hasta el fin de semana, ese es el plan que tienen con él”, finalizó Marcelo Díaz sobre el atacante.

En síntesis

Octavio Rivero registró solo 92 minutos de juego en dos partidos con Universidad de Chile.

registró solo 92 minutos de juego en dos partidos con Universidad de Chile. Francisco Meneghini evaluará la rodilla del uruguayo antes del duelo frente a Coquimbo Unido.

evaluará la rodilla del uruguayo antes del duelo frente a Coquimbo Unido. Tres meses fuera de las canchas estaría el atacante si finalmente requiere una intervención quirúrgica.

¿Cuándo es su próximo juego?

Por la séptima jornada en Liga de Primera, Universidad de Chile visitará al campeón Coquimbo Unido en el Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso”, este sábado 14 de marzo desde las 18:00 horas.