La teleserie de Octavio Rivero cada vez gana nuevos capítulos tenebrosos en su actualidad en Universidad de Chile, donde esta tarde otra vez será baja para enfrentar a Universidad de Concepción por la Liga de Primera 2026.

El delantero uruguayo arribó a los azules para ser la gran carta de gol, pero sólo ha podido actuar en dos de los seis partidos oficiales que han disputado, por una rebelde lesión en la rodilla.

Por lo mismo, si bien la U se cansa de descartarlo, al propio jugador se le ha dicho que la idea es que tenga que someterse a una cirugía para mejorar la zona de la rodilla izquierda.

En ese sentido, fue el periodista Fernando Tapia quien entregó un dato clave para saber la polémica por el delantero ex Colo Colo, confirmando que en la U sabían al contratarlo que tendrían que operarlo.

Octavio Rivero mira los partidos de la U desde la tribuna por su lesión. Foto: Cristián Cona / Emisora Bullanguera.

ver también “Hasta cuatro meses fuera”: avisan el terrible panorama por decisión de U de Chile con Octavio Rivero

La teleserie de Octavio Rivero en la U: ¿Quién dará explicaciones?

Universidad de Chile confirma en su parte médico que la lesión de Octavio Rivero se produjo en el amistoso ante Universitario en Perú, aunque hay antecedentes que dicen otra cosa.

Publicidad

Publicidad

Fue en el programa “Pauta de juego” donde Fernando Tapia se suma a la versión de que el uruguayo llegó con esta lesión, con un detalle que deja en duda la forma de contratar de la U.

“Hace días una fuente me dijo no sé por qué lo contrataron sabiendo que existía la posibilidad de que había que operarlo”, explicó el periodista.

En ese sentido, se apunta a la secretaría técnica y a los exámenes de rigor que se hicieron en la previa a su contrato desde Barcelona de Ecuador hasta la U, donde se tendrá que dar alguna explicación.

Publicidad

Publicidad

ver también U de Chile vive una teleserie con Octavio Rivero: ¿Quién lo firmó lesionado?

En resumen:

Octavio Rivero solo ha jugado dos de seis partidos por una lesión de rodilla.

El periodista Fernando Tapia afirma que el club conocía la lesión antes de contratarlo.

La Universidad de Chile atribuye oficialmente la lesión a un amistoso contra Universitario en Perú.