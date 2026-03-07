Universidad de Chile sigue con una nube negra sobre el Centro Deportivo Azul, donde más allá de los problemas futbolísticos, suman a una lista de jugadores lesionados.

El caso más relevante tiene que ver con Octavio Rivero, quien apenas ha podido estar minutos en dos partidos oficiales, por una rebelde lesión en la rodilla izquierda.

La sinovitis, que fue producto de una importante lesión en el cartílago de la zona, lo ha tenido fuera de las canchas y con mucho dolor, donde ya se ha puesto sobre la mesa su real estado al firmar por la U.

Por lo mismo, está la duda razonable de quién autorizó su contratación, una vez que se aproxima una operación de la rodilla y una baja demasiado importante para los azules.

Octavio Rivero sigue lesionado en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Quién autorizó a Rivero con la rodilla mala?

Fue la periodista Pamela Juanita quien en el programa “Los Tenores” de radio ADN, puso sobre la mesa el debate sobre la situación de Octavio Rivero en Universidad de Chile.

“Hay alguien que le pone la firma para llegar a Chile. O sea hay alguien lo revisa, lo chequea, de una forma exhaustiva como se hace en los equipos grandes, cuando cuestan tanto dinero, hay un médico de cabecera que dice veamos la rodilla”, explica.

“La lesión de Rivero es un sinovitis, que es una consecuencia de una lesión constante. Me pregunto quién es la persona que en la U dirá yo lo revisé y doy fe que estaba sano y acá están los exámenes. Me parece viciado todo”, detalló.

En ese sentido, la U ha hecho circular la información que esto ocurrió en el amistoso ante Universitario, dejando de lado el historial médico que arrastra el jugador uruguayo.

En resumen:

Octavio Rivero sufre una sinovitis por lesión de cartílago en su rodilla izquierda.

El jugador uruguayo registra participación en solo dos partidos oficiales con el club.

La Universidad de Chile evalúa una próxima operación de rodilla para el delantero.