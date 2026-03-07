Es tendencia:
Lota Schwager vs. Comunal Cabrero: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la final del ascenso a Segunda División

Una definición de alto impacto en la Octava Región podría marcar el primer ascenso de Cabrero al fútbol profesional.

Por Franccesca Arnechino

Ambos equipos de Tercera División intentarán dar el salto al profesionalismo del fútbol chileno este sábado.
© Deportes Lota SchwagerAmbos equipos de Tercera División intentarán dar el salto al profesionalismo del fútbol chileno este sábado.

El fútbol chileno tendrá este sábado un duelo decisivo, con Lota Schwager y Comunal Cabrero como grandes protagonistas en la pelea por un cupo al profesionalismo.

Luego del descenso administrativo de Deportes Melipilla, la ANFP liberó un lugar en la Segunda División Profesional de Chile, el cual será disputado por dos clubes provenientes de la Tercera División A de Chile.

Ambos elencos se enfrentarán este sábado en una final que promete emociones fuertes en la Región del Biobío.Te dejamos todos los detalles para que no te pierdas el esperado duelo.

Lota Schwager vs. Comunal Cabrero: Horario y dónde ver EN VIVO

Lota Schwager vs. Comunal Cabrero juegan este sábado 7 de marzo, desde las 19:00 hrs. en el en el Ester Roa Rebolledo, por la Fecha del Campeonato Nacional.

El duelo será transmitido EN VIVO de manera online desde las 18:00 hrs, a través del canal de Youtube del Enascenso.

El partido puede marcar un hecho histórico: el primer salto de Cabrero al fútbol profesional o el regreso de la “Lamparita” a las ligas profesionales, tras su desafiliación en 2017.

