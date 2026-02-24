Luego que desde el Tribunal de Disciplina de la ANFP se decretaran los descensos tanto de Deportes Melipilla como San Antonio Unido, resta por definirse un cupo para completar la lista de equipos que jugarán la Segunda División en 2026.

Hasta ahora son 13 las instituciones que jugarán en esta categoría, sumándose a los ascendidos Atlético Colina y Colchagua, y resta una plaza, la cual se definirá entre dos equipos de la Región del Biobío, como Comunal Cabrero, que perdió final de Playoffs, y Lota Schwager, tercero en la temporada 2025.

El encuentro se jugará a partido único, y según confirmó el periodista Sergio Godoy de Radio Cooperativa, se confirmó el día, hora y recinto deportivo que recibirá la definición por el último ascenso a la Segunda División. Aunque todo depende.

ver también La 2° División fija nuevas reglas para 2026: Sueldos máximos y planteles acotados tras acuerdo con ANFP

Hay fecha y estadio para final por el ascenso a Segunda División

La información indica que desde la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), encargada de organizar este encuentro, el desafío entre Comunal Cabrero y Lota Schwager se llevará a cabo el domingo 8 de marzo desde las 12:00 horas.

En cuanto al recinto deportivo, el reportero confirma que el elegido es el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, el cual ya cuenta con la autorización del municipio penquista, por lo que resta el dictamen desde la Delegación Presidencial del Biobío.

Recordemos que si bien ya se definieron tope de sueldos y planteles acotados para la Segunda División 2026, tras acuerdo con la ANFP, sólo resta la confirmación del último equipo ascendido para revelar el calendario y programación de las primeras fechas.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Qué equipos jugarán en esta categoría el 2026?

ZONA NORTE

Atlético Colina

Brujas de Salamanca

Concón National

Provincial Ovalle

Real San Joaquín

Santiago City

Trasandino de Los Andes

ZONA SUR

Colchagua

Deportes Linares

Deportes Rengo

General Velásquez

Provincial Osorno

Santiago Morning

Ganador 3° Ascenso ANFA

Publicidad

Publicidad

En resumen…

Comunal Cabrero y Lota Schwager definirán el último cupo a Segunda División 2026.

8 de marzo a las 12:00 horas se jugará el ascenso en partido único.

Publicidad

Publicidad