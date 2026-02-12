Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

¿Se juega? Ponen en duda inédita final por el ascenso en el fútbol chileno a un día de avisarle a los clubes

ANFA notificó a los equipos que tienen la opción de subir al profesionalismo en una definición única. Eso sí, todo depende de una apelación.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Aún no está del todo confirmada la definición.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTAún no está del todo confirmada la definición.

Durante el pasado miércoles, el fútbol chileno sufrió inesperada noticia en relación a la Segunda División Profesional. Es que desde ANFA se abrió la opción de un nuevo ascenso, donde dos elencos disputarían la final.

Se trata de Lota Schwager y Comunal Cabrero, que por campaña 2025 quedaron cerca de subir desde la Tercera A al fútbol profesional. El propio organismo del fútbol amateur envió una invitación a los clubes para disputar inédita final por el ascenso.

“El directorio nacional de ANFA ha determinado, que el llenado de esta vacante será por mérito deportivo, por lo tanto, se invita a su institución, a disputar un partido único en estadio a confirmar, la fecha a disputarse el partido en primera instancia sería el sábado 7 de marzo“, avisó el organismo a los clubes.

¿La final para ascender del fútbol chileno en veremos?

Mientras el Ester Roa Rebolledo asoma como el posible escenario para el partido, desde el portal especialista Primera B Chile avisaron que no está del todo seguro el duelo. Es ahí donde Melipilla tiene la última palabra.

“Respecto de la vacante o cupo a la Segunda División, esta estará supeditada a lo que dictamine el tribunal de disciplina de la ANFP, la cual será informada oportunamente a los involucrados”, dice el escrito de ANFA.

Publicidad

Lo anterior, debido al caso de Melipilla, quien nuevamente fue castigado con el descenso por el no pago de cotizaciones. Los potros deben esperar ahora el resultado de la apelación a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina para conocer su suerte definitiva.

Vergonzoso: El fútbol chileno define otro descenso por secretaría tras polémico fallo

ver también

Vergonzoso: El fútbol chileno define otro descenso por secretaría tras polémico fallo

Si Melipilla es castigado finalmente con la pérdida del profesionalismo, se abrirá un cupo desde la Tercera A a la Segunda División. Es ahí donde entraría el ganador de Lota vs Comunal Cabrero, quienes ya calientan el duelo.

Lee también
No se vio en TV: el homenaje de humilde club chileno a Diogo Jota
Chile

No se vio en TV: el homenaje de humilde club chileno a Diogo Jota

Resumen: Rangers mete 10 goles y cuatro de Primera con un pie afuera
Chile

Resumen: Rangers mete 10 goles y cuatro de Primera con un pie afuera

Con Colo Colo, la U y la UC: la nueva programación de Copa Chile
Chile

Con Colo Colo, la U y la UC: la nueva programación de Copa Chile

¡Remezón! TNT Sports pone fin al Show de Goles y cuentan la verdad del caso
Chile

¡Remezón! TNT Sports pone fin al Show de Goles y cuentan la verdad del caso

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo