Durante el pasado miércoles, el fútbol chileno sufrió inesperada noticia en relación a la Segunda División Profesional. Es que desde ANFA se abrió la opción de un nuevo ascenso, donde dos elencos disputarían la final.

Se trata de Lota Schwager y Comunal Cabrero, que por campaña 2025 quedaron cerca de subir desde la Tercera A al fútbol profesional. El propio organismo del fútbol amateur envió una invitación a los clubes para disputar inédita final por el ascenso.

“El directorio nacional de ANFA ha determinado, que el llenado de esta vacante será por mérito deportivo, por lo tanto, se invita a su institución, a disputar un partido único en estadio a confirmar, la fecha a disputarse el partido en primera instancia sería el sábado 7 de marzo“, avisó el organismo a los clubes.

¿La final para ascender del fútbol chileno en veremos?

Mientras el Ester Roa Rebolledo asoma como el posible escenario para el partido, desde el portal especialista Primera B Chile avisaron que no está del todo seguro el duelo. Es ahí donde Melipilla tiene la última palabra.

“Respecto de la vacante o cupo a la Segunda División, esta estará supeditada a lo que dictamine el tribunal de disciplina de la ANFP, la cual será informada oportunamente a los involucrados”, dice el escrito de ANFA.

Lo anterior, debido al caso de Melipilla, quien nuevamente fue castigado con el descenso por el no pago de cotizaciones. Los potros deben esperar ahora el resultado de la apelación a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina para conocer su suerte definitiva.

Si Melipilla es castigado finalmente con la pérdida del profesionalismo, se abrirá un cupo desde la Tercera A a la Segunda División. Es ahí donde entraría el ganador de Lota vs Comunal Cabrero, quienes ya calientan el duelo.