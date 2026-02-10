Es tendencia:
Otro más que deja Limache: nació en U Católica, le clavó doloroso gol a Colo Colo y parte a humilde club chileno

Uno de los verdugos de los albos el año pasado parte a préstamo a la Segunda División Nacional. Cuarta baja tomatera en la semana.

Por Nelson Martinez

Se sigue desarmando el club tomatero.
Siguen las partidas en Deportes Limache. Esta semana los tomateros remecieron a sus hinchas por jugadores que dejaron el plantel, tales como Josué Ovalle, Renato Tarifeño y Brian Torrealba.

Pero este martes otro cervecero fue oficializado como nueva salida del club. Nacido en U Católica y recordado por anotarle un gol agónico el año pasado a Colo Colo (2-2 en el Estadio Nacional), joven delantero dice adiós.

Se trata de Luis Felipe Maluenda, quien poco jugó en 2025, pero que puede decir que arruinó los festejos de los albos tras marcarle en los descuentos el año pasado. Hoy, el ex UC buscará una nueva aventura en una categoría menor del fútbol chileno.

El inédito nuevo destino del ex Limache

Luis Felipe Maluenda ya no va más en Deportes Limache esta temporada, aunque seguirá perteneciendo al club. Eso, porque los tomateros avisaron que el delantero parte a préstamo a la Segunda División Profesional.

“Informamos que nuestro jugador Luis Felipe Maluenda parte a préstamo a Provincial Ovalle. La cesión es válida hasta el final de la Temporada 2026. Le deseamos mayor de los éxitos este año, Luis Felipe”, informó el club.

El delantero jugará en el tradicional equipo que el año pasado peleó en la parte alta de la tabla de Segunda División. Suma al Ciclón de Limarí un nuevo elenco a su carrera, tras salir de la UC.

Maluenda también pasó por Deportes Copiapó (2024), Santiago City y ahora tendrá otra aventura en la Liga 2D. Debutó el año 2022 defendiendo la camiseta de U Católica.

