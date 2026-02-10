Se desarma Limache: recordado ex O’Higgins dice adiós y se va con Marcelo Salas a Temuco

Siguen las movidas en el fútbol chileno y un equipo que ha dado que hablar en esa materia es Deportes Limache. Mientras disfrutan de su buen arranque de torneo, el club ha anunciado salidas iniciando esta semana.

Primero fueron Josué Ovalle y Renato Tarifeño los oficializados como ahora ex tomateros. Tras cartón, desde Deportes Temuco avisaron que otro cervecero dejó el club y parte a la Araucanía.

Formado en O’Higgins y destacando por sus golazos de tiro libre, Brian Torrealba ya no va más en Limache y se va con Marcelo Salas al sur del país. Ahí buscará ascender con el Pije en la Primera B.

Temuco abrocha su último refuerzo

Brian Torrealba dejó Deportes Limache tras no lograr afianzarse como titular y es nuevo jugador de Deportes Temuco. El ex O’Higgins tendrá otra aventura en Primera B, donde años atrás defendió la camiseta de Rangers.

“Directo desde primera división, llega a la defensa de Temuco Brian Torrealba; chileno de 28 años que proviene desde Deportes Limache y se desempeña como lateral derecho. Ex seleccionado Chileno Sub 17 y Sub 20″, avisó el Pije.

Torrealba es formado en O’Higgins y aunque partió como central, su carrera la desarrolló principalmente como lateral derecho. Es recordado por integrar el plantel que perdió increíblemente el título del Clausura 2016 en Rancagua.

Torrealba en Limache

Con el arribo del “Gato”, Deportes Temuco da por cerrada su temporada de fichajes y de la mano de Arturo Sanhueza buscan ahora mejorar la cara del 2025. Por su parte, Limache sigue sumando bajas, aunque cuenta con un numeroso plantel.

