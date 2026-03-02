Es tendencia:
Superclásico

Ex jugador de Colo Colo se sale de sus casillas y critica como nadie a Javier Correa: “Asqueroso”

El delantero tuvo un muy bajo rendimiento en el Superclásico ante Universidad de Chile y se llevó fuertes críticas.

Por Carlos Silva Rojas

Javier Correa jugó un pésimo Superclásico.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTJavier Correa jugó un pésimo Superclásico.

Se está transformando en una tradición. Cada vez que Colo Colo tiene un partido importante el delantero Javier Correa desaparece. Justamente eso ocurrió este domingo en el Superclásico ante Universidad de Chile.

El argentino una vez más tuvo un cometido para el olvido en un encuentro grande, y no pudo anotar, es más, su equipo perdió por 1-0 como local ante el archirrival.

Correa tuvo la ocasión más clara del partido para Colo Colo en el primer tiempo, cuando estaban 0-0, y le regaló la pelota a Gabriel Castellón cuando estaba mano a mano tras un buen pase de Claudio Aquino.

Alonzo Zúñiga se va en contra de Javier Correa en Colo Colo

Para analizar el Superclásico en RedGol llamamos a Alonzo Zúñiga, jugador formado en Colo Colo (también tuvo un breve y polémico paso por la U) y quien se lanzó contra Javier Correa.

El ex lateral izquierdo no tuvo piedad con el ex atacante de Racing Club, a quien culpó directamente de la derrota de su equipo por 1-0 en la Liga de Primera ante su archirrival.

Javier Correa una vez más no pudo marcar en Colo Colo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Javier Correa una vez más no pudo marcar en Colo Colo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

El 9 de Colo Colo es asquerosamente malo. Correa no puede perderse tres goles solo. Este partido no lo pierde Colo Colo, yo digo que lo pierde Correa, es su responsabilidad la derrota en el Superclásico“, dijo el zurdo.

“En mi época ese tipo de jugadores no hubiesen llegado a Colo Colo y el resto tampoco, exceptuando a Vidal, Charles y Vargas, ninguno de estos jugadores hubiese estado en Colo Colo y en un Superclásico en la época en la que debuté yo”, cerró con rabia.

Colo Colo suma una derrota dura y otra vez es cuestionado Javier Correa, quien cada vez que hay un partido importante no rinde lo esperado en el cuadro albo.

En síntesis

  • Universidad de Chile derrotó 1-0 a Colo Colo como visitante en el Superclásico.
  • El delantero Javier Correa falló una ocasión clara frente al portero Gabriel Castellón.
  • El exjugador Alonzo Zúñiga responsabilizó directamente a Correa por la derrota del cuadro albo.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera

