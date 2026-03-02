A pesar de que Colo Colo había logrado una victoria importante sin Javier Correa, el delantero argentino recuperó la titularidad para el Superclásico 199. Y siguió fiel a su estilo en el Cacique: con un rendimiento nefasto en este tipo de partidos. Ya son cinco los duelos que ha jugado contra Universidad de Chile.

Su bitácora registra cero goles y cero asistencias. Y dos chances de gol perdidas, al menos en la edición 199 del partido que los azules ganaron con un solitario tanto de Matías Zaldivia. La primera: un derechazo muy suave directo a las manos de Gabriel Castellón luego de un pase que le dejó Claudio Aquino.

Y la otra, un débil cabezazo que fue justo donde estaba el Flaco Castellón. Dos masitas para el golero del Bulla, que una vez más tuvo una presentación de alto nivel en el estadio Monumental. Para colmo, la presencia de Correa implicó mover a Maximiliano Romero al costado derecho.

Javier Correa intenta eludir a Franco Calderón. Adivinan bien: la jugada terminó en nada. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Está en una posición que no es la adecuada y se sacrifica por el equipo. Necesitábamos hombres de experiencia para iniciar, él siempre se entrega al 100. No es su posición y se lo digo, pero son decisiones que debo tomar para pensar en lo mejor”, explicó Fernando Ortiz cuando habló del rol que cumplió el ex ariete de O’Higgins.

Javier Correa en la de él: mucha insinuación y nula influencia real. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Publicidad

Publicidad

La historia de Correa en los duelos ante el Romántico Viajero tiene mucho de boca y poco de juego. Como cuando fue el primero en festejar provocadoramente, baile incluido, el triunfo albo en Pedrero gracias al gol de Vicente Pizarro. En los vestuarios, se vio envuelto en una polémica por los ánimos caldeados.

Así celebró Javier Correa ese partido en donde no tuvo más protagonismo que un tiro al palo con el arco casi descubierto. (Javier Vergara/Photosport).

ver también Después del show por salir lesionado a poco del Superclásico, Javier Correa dedica emotivo mensaje al héroe de Colo Colo

El terrible rendimiento de Javier Correa en el Superclásico de Colo Colo

El nivel que mostró Javier Correa en la derrota de Colo Colo ante la U por el Superclásico 199 del fútbol chileno recibió una reprobación profunda de un ex albo que también pasó por el Bulla. “El 9 de Colo Colo es asquerosamente malo“, manifestó Alonzo Zúñiga en RedGol.

Publicidad

Publicidad

Javier Correa ante el héroe de la tarde azul: Matías Zaldivia. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Correa no puede perderse tres goles solo. Este partido no lo pierde Colo Colo. Yo digo que lo pierde Correa, es su responsabilidad la derrota en el Superclásico“, apuntó Zúñiga, harto de que el ex Estudiantes de La Plata sea un indiscutido en el ataque.

El historial del “9”, el Nine como le dicen ridículamente las redes sociales albas cuando Correa anota en los entrenamientos, frente a los azules incluye un empate sin goles. Y dos derrotas en las que el argentino de 33 años mostró su tónica acostumbrada.

Publicidad

Publicidad

Una fue durísima, justo en el debut del Tano Ortiz: el 3-0 que la Universidad de Chile le propinó al Cacique en la Supercopa. En los 33 minutos, Correa salió del campo de juego y le dejó su puesto al uruguayo Salomón Rodríguez por una lesión muscular. Algo que también hizo cuando Universidad Católica goleaba a los albos en el Monumental. Un especialista.

Javier Correa en la Supercopa: no hizo nada y salió lesionado. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y en aquella visita al Estadio Nacional en que Salomón fue titular y los albos cayeron por 2-1 gracias a dos goles de penal de Charles Aránguiz. El descuento también fue desde los 12 pasos y lo anotó Claudio Aquino en un partido donde Correa no estuvo disponible por una lesión muscular.

Publicidad

Publicidad

Correa y algo que se le ha dado bien en Colo Colo: tener lesiones musculares cuando las cosas no salen bien. (Pepe Alvujar/Photosport).

Por lo pronto, Correa suma apenas un gol en tres partidos disputados por la Liga de Primera 2026 y son varios los hinchas del Eterno Campeón que perdieron la paciencia con él, que lleva seis meses diciendo que no le afectan las críticas. Pero tendrán que aguantarlo por más tiempo: su contrato recién caduca en diciembre de 2027.

ver también ¿Se borró Javier Correa del Superclásico? Dos ilustres ex Colo Colo discuten el tema

Revisa el compacto del triunfo azul a Colo Colo con gol de Matías Zaldivia

Publicidad