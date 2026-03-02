Un nuevo fracaso sumó en su larga lista de malos resultados en Colo Colo el entrenador Fernando Ortiz, que ahora tiene una derrota ante Universidad de Chile en el Monumental.

El Tano ha dirigido dos Superclásicos en los albos y perdió ambos. Además, no pudo clasificar a su equipo a torneos internacionales. Pese a ello, Blanco y Negro lo mantiene firme en el cargo.

El espejismo de las tres victorias en línea de Colo Colo quedó atrás y vuelven los fantasmas, es más, un ex albo como Alonzo Zúñiga es duro y asegura que Ortiz nunca debió llegar al cuadro de Macul.

Alonzo Zúñiña critica a Fernando Ortiz tras el Superclásico

Fernando Ortiz vuelve a estar cuestionado y la derrota ante Universidad de Chile trae malos comentarios en su contra, porque vuelve a surgir la frase que dice que nunca debió llegar al cuadro popular.

“En los tres partidos que Colo Colo ganó, honestamente, qué hizo de bueno. Nada. Solamente el resultado”, analizó Zúñiga en RedGol.

“Ortiz no es un técnico para Colo Colo. No sé por qué llegó a Colo Colo, no tiene pergaminos de nada. Lo respeto como persona, estoy hablando de su currículum”, dijo el ex lateral izquierdo.

Fernando Ortiz vuelve a ser cuestionado. Foto: Andres Pina/Photosport

Por último, Alonzo Zúñiga declaró que “no tiene espalda para llegar a Colo Colo. Pero esto empezó el año pasado cuando tenían que echar a Almirón y no lo echaron, después lo dejaron… ahí empieza la debacle de Colo Colo nuevamente”.

Colo Colo vuelve a la cancha el próximo sábado, cuando desde las 18:00 horas visite a Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida.

En síntesis

Universidad de Chile derrotó a Colo Colo en el estadio Monumental durante el Superclásico.

derrotó a Colo Colo en el estadio Monumental durante el Superclásico. El entrenador Fernando Ortiz suma dos derrotas en dos clásicos dirigidos con los albos.

suma dos derrotas en dos clásicos dirigidos con los albos. Colo Colo visitará a Audax Italiano el sábado a las 18:00 horas en La Florida.

