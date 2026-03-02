La Universidad Católica volvió a celebrar tras vencer 2-1 a Ñublense, en un partido donde volvió a aparecer Fernando Zampedri como figura clave. El delantero anotó el gol del triunfo y llegó a 8 tantos en los últimos 5 partidos, ratificando así su gran momento goleador.

Tras el encuentro, Jorge “Mortero” Aravena en entrevista con Redgol se refirió al rendimiento del delantero y destacó el presente que tiene en el equipo. El ex ídolo cruzado señaló que Zampedri está un gran nivel y que su racha goleadora llevará a la UC a grandes triunfos.

ver también ¡Golpe de mercado! Figura de U Católica está a un paso de dar el salto a gigante de Brasil

“Tenemos el jugador más importante del campeonato por lejos. No solo hace goles, todo lo que ayuda en defensa, tiene un sacrificio increíble, con 38 años el profesionalismo que debe tener es increíble”, señaló el excruzado.

El triunfo permite a la Universidad Católica seguir escalando en la tabla y mantener viva la ilusión de salir campeón. Mientras tanto, Zampedri sigue consolidándose como el principal referente ofensivo del equipo y el más letal del campeonato.

Zampedri lleva 3 dobletes al hilo y no deja de sorprender

El gran momento de la UC

El “Mortero”, se mostró cauto, pero optimista respecto al momento del equipo y señaló que “Sí, queda ahí ya a un pasito, pero bueno, hay que dar ese paso y ponerse en el primer lugar”, dejando claro que, pese a la cercanía con la cima, el plantel aún debe demostrar regularidad y cerrar los partidos.

Publicidad

Publicidad

ver también Tabla de posiciones: Zampedri se viste de héroe ante Ñublense y deja a Católica sublíder

Además, el ex seleccionado chileno también destacó a un jugador en particular. “Giani se complementa muy bien en general con el equipo, es un jugador muy recontra interesante“, finalizó.

El próximo desafío que tendrá Católica será contra O’Higgins por la fecha 6 de la Liga de Primera. La UC deberá jugar en Rancagua el sábado 7 de marzo a las 20:30 horas donde sin dudas buscará los tres puntos.

Resumen:

Fernando Zampedri anotó en el triunfo 2-1 ante Ñublense y suma 8 goles en 5 partidos.

Jorge Aravena destacó el sacrificio defensivo y profesionalismo de Zampedri, además de calificar a Justo Giani como un complemento.

Publicidad

Publicidad

Con esta victoria, la UC quedó como sublíder y buscará la cima el próximo sábado 7 de marzo ante O’Higgins en Rancagua.