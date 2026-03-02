Colo Colo se quedó con las ganas de celebrar y, por ahora, se ha dedicado a tirar excusas por lo ocurrido en el Superclásico. El Cacique cayó por la cuenta mínima ante la U de Chile en un duelo que dejó furioso a Fernando Ortiz.

El técnico del Eterno Campeón se fue del Estadio Monumental pegándole y con todo al arbitraje de Cristián Garay. Aunque eso no fue lo único, ya que el planteamiento de Francisco Meneghini no lo dejó para nada conforme.

Y es que luego del encuentro, el Tano aprovechó para destrozar la estrategia que utilizó el DT del Bulla en la Ruca. Una que lo dejó quejándose de que no hicieron méritos como para llevarse los tres puntos.

Fernando Ortiz ningunea a la U tras derrota de Colo Colo en el Superclásico

Para Fernando Ortiz, la derrota del Superclásico ha pasado por cualquier otra cosa, menos por lo que hizo. El técnico de Colo Colo habló luego de la derrota ante la U en el Superclásico y sorprendió con sus dardos contra el archirrival.

Fernando Ortiz minimizó a la U tras el Superclásico que le ganó a Colo Colo. Foto: Photosport.

Al ser consultado por las virtudes que vio en el elenco estudiantil para llevarse la victoria, el Tano fue lapidario. “No vi el partido entero, lo haré en la madrugada, pero a simple rasgos de analizar creo que no vino ni a jugar me parece“.

Eso no fue todo ya que, para Fernando Ortiz, la U no fue a pelear el partido sino que a hacer su tarea aunque fuera refugiado en su arco. “Se vino a plantar para sacar un resultado positivo“.

Si bien intentó ponerlo como excusa, el Tano insistió en que el Bulla no hizo méritos para ganar. “Es entendible. No cuestiono, pero si hubo alguien que intentó jugar, siempre fue Colo Colo“.

Finalmente y ante la consulta de si el rival fue superior, el DT respondió claro que “no, nunca. Es un rival que tiene jerarquía, tuvo un poco de tenencia, pero creo nosotros predominamos y no fuimos efectivos”.

Fernando Ortiz queda caliente luego de caer nuevamente en el Superclásico entre Colo Colo y la U. El técnico deja escapar una gran oportunidad para ser el líder de la Liga de Primera y vuelve a llenarse de dudas para lo que viene.

Así quedaron Colo Colo y la U en la tabla de posiciones 2026 tras el Superclásico

En resumen, Fernando Ortiz aseguró tras el Superclásico entre Colo Colo y la U que…

