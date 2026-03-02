El entrenador del Benfica, José Mourinho, se refirió al caso de su jugador, el delantero argentino Gianluca Prestianni, sancionado provisoriamente tras las acusaciones desde el Real Madrid por supuestos insultos racistas.

La polémica llegó en medio de la ida de los playoffs de la Champions League, llave válida para acceder a los octavos de final del anhelado torneo que premia con La Orejona.

Cuando se jugaban los 50′, Vinícius Júnior marcó el único gol en la victoria de los merengues contra Benfica y, en medio de los festejos, Prestianni fue a encargar al brasileño. El jugador del Real Madrid acusó al argentino de tratarlo de “mono”.

Mourinho defiende inocencia por ahora, pero…

Mouriunho advirtió que mientras dure la investigación y el jugador no sea culpable defenderá su derecho de inocencia. Pero, de confirmarse las acusaciones, adelantó que su determinación será cortarlo sin más.

Mou avisa que cortará de raíz a Prestianni si se confirman sus insultos racistas.

“Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba. Si es efectivamente culpable no volveré a mirarlo de la misma manera, y eso significa que conmigo terminó cualquier relación“, manifestó Mourinho.

The Special One sentencia : “y yo no soy un letrado, pero tampoco un ignorante. La presunción de inocencia es un derecho humano, ¿o no?“.

Caba recordar que tras la polémica ida, el Benfica perdió la revancha por 2-1 contra Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, despidiéndose de la Champions League 2025-26.

