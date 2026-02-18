Está en medio de la polémica. Gianluca Prestianni no es de esos jugadores agradables, que recordaremos por su buen espíritu deportivo. Lo demostró en el Mundial Sub-20 y, ahora, se le acusa de decirle “mono” a Vinicus Junior.

En pleno siglo XXI, todavía hay gente que se cree superior por haber nacido con distinto color de piel. No es que sea aquello lo que pasó con Prestianni en el duelo por Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. Pero, al ser plausible, se sobreentiende la persistencia de un racismo latente.

Según el jugador argentino, Vini malinterpretó lo que se le quería decir. Y, con un español poco fluido y una tendencia al show del brasileño, también es posible. Pero, si nos ponemos a revisar el CV de Prestianni, uno puede inferir ciertas cosas.

Lengua afilada, llanto fácil

Gianluca Prestianni fue una de las figuras que presentó la Selección Argentina en el Mundial Sub-20 que se hizo entre septiembre y octubre de 2025 en nuestro país. Allí, brilló, pero sobre todo fuera de la cancha.

Lo primero que hizo en Chile fue mosquearse con el apoyo local a los rivales de Argentina. Dándole la razón al público, señaló que “disfrutan del Sub-20 porque quedaron afuera del otro. Que sigan alentando a nuestros rivales, son cábala”.

Además, insultó a un pasapelotas en la final jugada ante Marruecos, no sin antes burlarse de la eliminación de México, imitando al Chavo del 8, con pasitos pedantes.

Eso sí, sus aires de grandeza rápidamente se vienen abajo cuando pierde. Así pasó tras la final con Marruecos, cuando fue uno de los que más lloró en la cancha (como la Chilindrina, dirían los mexicanos). Puede que sea lo mismo que esté pasando ahora con Vinicius, pues al ser descubierto pasó, de repente, a ser una blanca paloma. Aún queda mucho por decir sobre Prestianni.

Mbappé fue a encarar al “racista” Prestianni | Getty Images

Lengüita traidora: el video en el que se burló de Chile

