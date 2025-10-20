Altanería, soberbia, envanecimiento, jactancia, engreimiento. Todos esos sinónimos le caen en la cara a Gianluca Prestianni, jugador argentino que se ha transformado en una especie de “enemigo público” en nuestro país, tras jugar el Mundial Sub-20.

Todo comenzó cuando, molesto por el apoyo del público chileno con los rivales argentinos, se mandó una frase picante. “Disfrutan del Sub-20 porque quedaron afuera del otro. Que sigan alentando a nuestros rivales, son cábala“, señaló. La buena suerte se le acabó en la final. Y eso que las pifias estuvieron más que presentes.

Su sonrisa canchera al decir esas palabras contrastó enormemente con el llanto tras la final perdida. Camiseta al rostro, cuan disfraz de fantasma, Gianluca Prestianni no aguantó la derrota. A veces hay que saber ganar y perder. Algunos no saben qué hacer en ninguna de las dos situaciones.

No es la primera vez: odiado en Boca Juniors

Al parecer, las palabras amables y certeras corren en una autopista distinta a la lengua de Prestianni. No es la primera vez que el ex Vélez Sarsfield se manda comentarios que le juegan en contra. De eso saben muy bien en Boca Juniors.

Resulta que, en la definición del grupo de Boca Juniors en el Mundial de Clubes, el actual jugador del Benfica no fue comedido en sus comentarios sobre la eliminación del Xeneize, tras el empate ante un equipo semi-amateur de Nueva Zelanda.

“En Argentina apostaron mucho por Boca y subestimaron a Benfica“, señaló en conferencia de prensa, lo que fue repudiado por los hinchas del Xeneize, quienes, por lo bajo, lo trataron de “vendehumo”.

Tampoco es la segunda vez: odiado y golpeado en Vélez Sarsfield

Por si fuera poco, Gianluca Prestianni tuvo un mal pasar por el mismísimo equipo en el que se formó. No fueron sus palabras, sino más bien el pobre juego colectivo de Vélez Sarsfield el que terminó generando odio entre los barrabravas del Fortín.

En el torneo argentino de 2023, Vélez Sarsfield coqueteó con el descenso. Esto desató la furia del hincha, que se las tomó contra el juvenil del club. “Llegamos a la Villa Olímpica, nos cruzaron los autos y nos golpearon. Cuando bajé la ventanilla me gritaron y me pegaron dos veces en la cara. Me agarraron del cuello y de la campera“, aseguró, por ese entonces, Ginaluca Prestianni, en diálogo con ESPN.

“Vélez es un club demasiado hermoso que siempre nos brindó todo en todas las áreas y que ahora pase esto no nos gusta nada. Tengo miedo, como mis compañeros. Muchos no querían volver a sus casas, no sabemos qué puede pasar la próxima vez“, agregó aquella vez, asegurando que recibió amenazas de muerte.