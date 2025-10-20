Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 20

Odiado en Chile, en Boca Juniors y en Vélez Sarsfield: la historia del argentino que se burló de la Selección Chilena

Muchos gozaron con sus lágrimas. Otros se apiadaron de él. Esta es la historia de las polémicas de un Sub-20 argentino que generó odio.

Por Jose Arias

A veces el fútbol da revanchas. Otras, no.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTA veces el fútbol da revanchas. Otras, no.

Altanería, soberbia, envanecimiento, jactancia, engreimiento. Todos esos sinónimos le caen en la cara a Gianluca Prestianni, jugador argentino que se ha transformado en una especie de “enemigo público” en nuestro país, tras jugar el Mundial Sub-20.

Todo comenzó cuando, molesto por el apoyo del público chileno con los rivales argentinos, se mandó una frase picante. “Disfrutan del Sub-20 porque quedaron afuera del otro. Que sigan alentando a nuestros rivales, son cábala“, señaló. La buena suerte se le acabó en la final. Y eso que las pifias estuvieron más que presentes.

Su sonrisa canchera al decir esas palabras contrastó enormemente con el llanto tras la final perdida. Camiseta al rostro, cuan disfraz de fantasma, Gianluca Prestianni no aguantó la derrota. A veces hay que saber ganar y perder. Algunos no saben qué hacer en ninguna de las dos situaciones.

Prestianni se burló de Chile, de sus hinchas , insultó a un pasapelotas y terminó llorando

ver también

Prestianni se burló de Chile, de sus hinchas , insultó a un pasapelotas y terminó llorando

No es la primera vez: odiado en Boca Juniors

Al parecer, las palabras amables y certeras corren en una autopista distinta a la lengua de Prestianni. No es la primera vez que el ex Vélez Sarsfield se manda comentarios que le juegan en contra. De eso saben muy bien en Boca Juniors.

Resulta que, en la definición del grupo de Boca Juniors en el Mundial de Clubes, el actual jugador del Benfica no fue comedido en sus comentarios sobre la eliminación del Xeneize, tras el empate ante un equipo semi-amateur de Nueva Zelanda.

En Argentina apostaron mucho por Boca y subestimaron a Benfica“, señaló en conferencia de prensa, lo que fue repudiado por los hinchas del Xeneize, quienes, por lo bajo, lo trataron de “vendehumo”.

Publicidad
La cara de la desazón en la final del Mundial Sub-20 | Photosport

La cara de la desazón en la final del Mundial Sub-20 | Photosport

Tampoco es la segunda vez: odiado y golpeado en Vélez Sarsfield

Por si fuera poco, Gianluca Prestianni tuvo un mal pasar por el mismísimo equipo en el que se formó. No fueron sus palabras, sino más bien el pobre juego colectivo de Vélez Sarsfield el que terminó generando odio entre los barrabravas del Fortín.

En el torneo argentino de 2023, Vélez Sarsfield coqueteó con el descenso. Esto desató la furia del hincha, que se las tomó contra el juvenil del club. “Llegamos a la Villa Olímpica, nos cruzaron los autos y nos golpearon. Cuando bajé la ventanilla me gritaron y me pegaron dos veces en la cara. Me agarraron del cuello y de la campera“, aseguró, por ese entonces, Ginaluca Prestianni, en diálogo con ESPN.

Publicidad

Vélez es un club demasiado hermoso que siempre nos brindó todo en todas las áreas y que ahora pase esto no nos gusta nada. Tengo miedo, como mis compañeros. Muchos no querían volver a sus casas, no sabemos qué puede pasar la próxima vez“, agregó aquella vez, asegurando que recibió amenazas de muerte.

Gianluca Prestianni enciende las redes sociales tras ganarse el odio de Chile: “Quédense tranquilos que esto es…”

ver también

Gianluca Prestianni enciende las redes sociales tras ganarse el odio de Chile: “Quédense tranquilos que esto es…”

Lee también
El argentino más agrandado de la Sub 20 cuenta que se le bajaron los humos
Internacional

El argentino más agrandado de la Sub 20 cuenta que se le bajaron los humos

Chilenos le revientan el Instagram a Prestianni y toma radical decisión
Internacional

Chilenos le revientan el Instagram a Prestianni y toma radical decisión

Prestianni enciende las redes sociales tras ganarse el odio de Chile
Internacional

Prestianni enciende las redes sociales tras ganarse el odio de Chile

¿Por qué Colo Colo es local en el Estadio Nacional ante Limache?
Colo Colo

¿Por qué Colo Colo es local en el Estadio Nacional ante Limache?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo