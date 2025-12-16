“Le ganó a la vida”: El emotivo relato de Alejandro Lorca al golazo de Santino Montillo

Una fiesta azul se vivió en el Estadio Nacional para la despedida de Walter Montillo. El “10” tuvo su último partido y lo hizo en el Coloso de Ñuñoa con un lleno total de hinchas de Universidad de Chile.

Jornada emotiva y que estuvo marcada por la participación estelar de Santino Montillo. El hijo mayor del crack trasandino tuvo su ingreso a la cancha en el complemento y el Nacional registró una de las mayores ovaciones por su participación.

Santino además recibió la cinta de capitán y de inmediato comandó el ataque del equipo azul. Lo que trajo sus frutos ya que a minutos de su ingreso recibió el balón en el área y no perdonó. Con potente remate marcó su primer tanto en el Nacional y se vino una nueva ovación.

El golazo de Santino Montillo

Pero la anotación de Santino Montillo además estuvo marcada por el relato de Alejandro Lorca en la transmisión de TNT Sports. Lo que fue uno de los temas más comentados en redes sociales.

“Mira, mira, mira, Santino… el gol de Santino… Goooooool. Lo gritamos con el alma, Santino Montillo que le ha ganado a la vida dice presente. Hace unos años ganó el partido más importante de su vida y hoy dice presente junto a su padre”, detalló el canta goles en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Tras ello, Juan Manuel Olivera lo subió en sus hombros para que siguiera la ovación para el pequeño tal como lo hizo con su padre años atrás en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. “El gol fue espectacular. Hizo el amague para no pegarle pero luego le pegó. Un crack”, sentenció Walter Montillo más que chocho.

Pero todavía faltaba la guinda de la torta ya que luego Santino marcó de penal para cerrar su jornada goleadora y que difícilmente podrán olvidar los hinchas azules. “Fue extraordinario. El “Flaco” es un hermano de la vida. A Santino lo ama, y yo le robé el nombre a su hijo. Ahí está el amor genuino. Eso me pone muy feliz”, complemento Walter.