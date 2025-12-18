En Colo Colo el mercado de fichajes puede dejar varios movimientos para la temporada 2026. Uno de los jugadores que es duda para la próxima campaña es Claudio Aquino, quien no rindió como se esperaba.

Llegando como la gran figura del fútbol argentino para el centenario albo, le entregaron la 10 pero le quedó grande. Su rendimiento no fue el que querían y la salida de Jorge Almirón ha puesto la incógnita en la mesa. Esto, aún más luego de que su nombre apareciera en dos clubes al otro lado de la cordillera: Vélez Sarsfield y Rosario Central.

Pero si bien en las últimas horas se conoció el deseo del jugador, lo cierto es que las puertas no están para nada cerradas. Eso sí, con un problema importante a resolver para cualquiera que quiera llevárselo del Estadio Monumental.

Contrato de Claudio Aquino complica su salida de Colo Colo

El futuro de Claudio Aquino en Colo Colo es todo un misterio y más por su especial situación contractual. El 10 del Cacique está en la mira del fútbol argentino, pero una salida del club costará caro.

Ante la ola de rumores que han aparecido sobre su continuidad, el periodista Nicolás Ramírez reveló en Sportscenter de ESPN se ve complejo un adiós. “Es prácticamente imposible que salga“.

¿La razón? Claudio Aquino no firmó un contrato con opción de partir. “No tiene cláusula de salida, tendrían que negociar con Colo Colo directamente y qué club podría pagarle el sueldo, que es de los mejores de la plantilla“.

Esta situación deja al Cacique con el futuro del mediocampista en su poder. Más que en Vélez Sarfsfield, es Rosario Central el club que está más interesado en llevárselo y todo por Jorge Almirón.

El técnico dejó atrás su paso por el Estadio Monumental y fue anunciado como el nuevo DT del Canalla. El volante es una de sus prioridades, pero tiene claro que negociar será un enorme desafío.

Claudio Aquino por ahora sigue siendo jugador de Colo Colo para el 2026. El 10 interesa en el extranjero, pero hasta que no lleguen con plata para ofertar, no habrá manera de que lo dejen partir.

¿Cuáles fueron los números de Claudio Aquino en Colo Colo en 2025?

Claudio Aquino finalizó la temporada 2025 con Colo Colo disputando un total de 41 partidos oficiales. En ellos marcó 6 goles y dio 5 asistencias en los 2.957 minutos que acumuló dentro de la cancha.