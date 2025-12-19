El futuro de Brayan Cortés en Colo Colo se está aclarando cada vez más. El arquero finalizó su préstamo en Peñarol y, si bien quería seguir, en Uruguay no le renovaron el contrato.

Ante esto, el Indio regresó al Estadio Monumental para cumplir lo que le resta de contrato con el Cacique. Eso sí, con la mira puesta en buscar una nueva salida, por la que este viernes recibió una clara respuesta de parte de Aníbal Mosa.

El presidente de Blanco y Negro habló tras la reunión de directorio de esta mañana y se sinceró sobre el caso del guardameta. Ahí no sólo confirmó que le buscan equipo, sino que puede haber novedades en las próximas horas.

Colo Colo confirma que está cerca de sacar a Brayan Cortés

Pese a que Fernando Ortiz no veía con malos ojos su continuidad, Brayan Cortés busca una nueva salida de Colo Colo. El Indio quiere seguir jugando en el extranjero y el Cacique hace lo posible para darle en el gusto.

Brayan Cortés no seguirá en Peñarol y, al parecer, tampoco en Colo Colo. Foto: Photosport.

Así por lo menos lo reveló Aníbal Mosa tras la reunión de directorio de este viernes en el Estadio Monumental. “Estamos conversando con él para ver una posibilidad de préstamo en el extranjero“, lanzó.

De hecho, el mandamás de Colo Colo confirmó que la salida de Brayan Cortés puede darse muy pronto. Incluso la próxima semana. “Está cerca, en los próximos días se podría definir“.

En las últimas horas se conoció que el portero está en la mira del fútbol mexicano. El Puebla lo está tentando para ir a la Liga MX en 2026, aunque por ahora no hay nada cerrado.

Esto dejaría a Colo Colo con Fernando De Paul y Eduardo Villanueva para el próximo año, lo que deja la duda de si irán por un nuevo arquero. “Es una conversación que tiene el gerente deportivo y el técnico, no tenemos competencias internacionales así que es una decisión que tendrá el técnico“.

Quedará esperar para ver cómo es que termina la teleserie del guardameta. Su chance de ir a México es real, pero por ahora sigue siendo jugador del Eterno Campeón.

Brayan Cortés arma las maletas para volver a salir de Colo Colo rumbo al extranjero. El Indio no está ni ahí con regresar al Cacique y el club evita sumarse un problema más.

¿Cuáles fueron los números de Bryan Cortés en Colo Colo?

Brayan Cortés busca una nueva salida de Colo Colo, donde disputado un total de 223 partidos oficiales. En ellos dejó su arco en cero en 86 ocasiones y recibió 222 goles en los 19.841 minutos dentro de la cancha.

