Brayan Cortés no tiene idea de lo que pasará con su futuro. El Indio no logró convencer y dejó Peñarol luego de seis meses, lo que lo trae de vuelta a Colo Colo para la temporada 2026.

Si bien su deseo es volver a jugar en el extranjero el año que viene, lo cierto es que por ahora no ha llegado nadie a preguntar por el guardameta. Una situación que le sumaría un jugador a Fernando Ortiz, quien mira atentamente y ya tomó una postura al respecto.

El técnico del Cacique se cansó del misterio y se plantó firme ante las dudas que deja la situación del Indio. De hecho, se frota las manos y lo tiene bien considerado si es que se debe quedar a la fuerza.

Fernando Ortiz se ilusiona con tener a Brayan Cortés en Colo Colo

El regreso de Brayan Cortés a Colo Colo tiene a Fernando Ortiz sacando cuentas alegres. El técnico sigue atento la teleserie sobre el futuro del Indio y, de quedarse en el Cacique, buscará recuperar su mejor versión.

Brayan Cortés no seguirá en Peñarol y Colo Colo no le encuentra otro club. Foto: Peñarol.

El periodista Edson Figueroa se refirió al caso en su canal de YouTube y explicó la postura que tomó el DT con el portero. “Ortiz dijo que si Cortés vuelve, siente que lo puede recuperar y que es un buen arquero. Esa es la realidad. No ven con malos ojos si se tiene que quedar Brayan Cortés“.

Aunque, según remarcó el reportero albo, el Tano es consciente de que el Indio no está muy bien con los fanáticos. “También sabe que hay un quiebre con el hincha, que el jugador quiere más partir que quedarse… se dan muchas situaciones“.

“Tiene un sueldo elevado y ojo Colo Colo, porque muchas veces paga poco en el pasar de un futbolista pero los sueldos muchas veces son más elevados que en varios países de Sudamérica. Ejemplo: Brayan Cortés“, añadió.

Ahí, dejó en claro que el salario puede ser el gran problema para dejarlo partir otra vez. “Con Peñarol tuvo que sacrificar parte de sueldo, hoy tiene lo que le corresponde por su vínculo con Colo Colo. Si lo quiere otro que equipare eso, si no es el fútbol mexicano, es difícil que alguien lo pague“.

Brayan Cortés ruega para que las cosas salgan bien y pueda seguir jugando en el extranjero. Colo Colo espera por una oferta para sentarse a negociar, pero si no llega nada, Fernando Ortiz tratará de hacer el milagro.

¿Cuáles son los números de Brayan Cortés en Colo Colo?

Brayan Cortés deja Peñarol y regresa, por ahora, a Colo Colo. El Indio ha disputado un total de 223 partidos oficiales con el Cacique, en los que dejó su arco en cero en 86 ocasiones y recibió 222 goles en los 19.841 minutos dentro de la cancha.