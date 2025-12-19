Colo Colo no quiere perder tiempo y acelera con tal de tener jugadores antes del inicio de su pretemporada. El Cacique mira nombres en la defensa, su gran prioridad en el mercado de fichajes, con una tremenda sorpresa para los hinchas.

Si bien Fernando Ortiz había pedido a Matías Catalán y Nicolás Díaz, ambas negociaciones se complicaron a un punto crítico. Ante esto, el Eterno Campeón mira a otras opciones y sorprende con una figura pedida por el propio entrenador albo.

El argentino le avisó a la dirigencia que, de no llegar sus prioridades, hay un tercero en la lista. Esto, sin considerar a Bruno Cabrera y Matías Fernández Cordero, otros que se acerca a pasos agigantados al Estadio Monumental.

Joaquín Sosa, el uruguayo que obsesiona a Fernando Ortiz para Colo Colo

Colo Colo está moviéndose en el mercado de fichajes para el 2026 con un tapado en su lista de opciones. El Cacique ha puesto como prioridad reforzar su defensa antes de cualquier otra movida y este viernes habrá reunión de directorio para aprobar los primeros arribos.

A sus 23 años, Joaquín Sosa ha pasado por Europa y hasta la MLS antes de sonar en Colo Colo. Foto: Getty Images.

Con Matías Catalán lejos, Nicolás Díaz optando por ir a Perú y Bruno Cabrera a detalles, el Eterno Campeón busca a un nuevo central. ¿El elegido? Joaquín Sosa, uruguayo de 23 años, quien fue pedido nada menos que por el propio Fernando Ortiz.

Publicidad

Publicidad

Fue el periodista Rodrigo López quien destapó la situación en De fútbol se habla así de DSports. “Debería darse lo de Matías Fernández, está en negociaciones Francisco Salinas“, comenzó explicando.

Tras ello, el reportero entró de lleno en Joaquín Sosa, al que quiere sí o sí el DT desde Independiente Santa Fe de Colombia. “Es expresa petición de Fernando Ortiz. Puede jugar además como lateral izquierdo“.

ver también ¿Llegará? El plan de Colo Colo para quitarle a Universidad Católica a César Munder

Si bien también hay otras opciones, lo cierto es que el charrúa es el apuntado por el estratega albo. “Mañana hay directorio, se analizarán los nombres pero es una petición de Fernando Ortiz“.

Publicidad

Publicidad

A sus 23 años, el zaguero ha tenido una larga trayectoria, en la que ha vestido distintas camisetas. Desde Nacional, Rentistas y Liverpool en sus tierras hasta el Bologna de Italia, Dinamo Zagreb de Croacia y el Montréal de Canadá son algunos de los que han gozado de su talento.

Colo Colo apunta a Joaquín Sosa como su gran tapado para la defensa de cara a la temporada 2026. El Cacique puede dar una de las grandes sorpresas del mercado de fichajes con un desconocido para nuestro país pero que ha sumado experiencia.

¿Cuáles fueron los números de Joaquín Sosa en la temporada 2025?

Joaquín Sosa interesa en Colo Colo luego de haber disputado un total de 20 partidos oficiales en la temporada 2025. En ellos no tuvo goles ni asistencias y alcanzó los 1.203 minutos dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad