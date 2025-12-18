Es tendencia:
Mercado de fichajes

Colo Colo pone el ojo en un “jugador europeo” para reforzar su defensa de cara al 2026

Ya no es la Libertadores la única obsesión del cuadro albo. Ahora, Colo Colo parece poner sus intenciones en un jugador de talento europeo.

Por Jose Arias

Época de humos, de cruces de veredas y de firmas sobre contratos. El mercado de pases se mueve a ritmo considerable, con noticias a cada minuto y momento. En esta ocasión, es Colo Colo el equipo que hace mover las antenitas de los que aman los rumores.

Resulta que el cuadro albo estaría en búsqueda de un refuerzo para su zaga. En ese sentido, ha sonado muy fuerte Nicolás Díaz, pero, todo indica que el chileno preferirá ir a hacerle compañía a Pablo Guede, a Alianza Lima.

Entonces, empieza la desesperación. Es tiempo de poner la pelota en el piso y ver otras opciones. El Cacique había acelerado el ritmo por Bruno Cabrera, esperando que esa fuese la solución. Pero, de repente, los ojos albos se volvieron, precisamente, blancos. Un nuevo nombre salta a la carpeta de Macul.

Corte europeo

Dicen que la mezcla entre uruguayo y defensa casi nunca sale mal. Es por eso que, según César Luis Merlo, en Colo Colo habrían apuntado a un charrúa para reforzar la defensa en la temporada 2026.

El que suena es Joaquín Sosa, jugador que está a préstamo en Independiente de Santa Fe, pero cuyo pase pertenece al Bologna. Según el periodista que brindó la información a través de su cuenta de X, el uruguayo está dispuesto a cortar su actual situación y enrolarse en el Albo.

Con pasos por el Bologna, la Reggiana y el Dinamo Zagreb, Sosa es un joven defensa de 23 años, pero con experiencia europea. Llegado a Colombia en julio de 2025, el zaguero jugó 20 partidos con la casaca del cuadro de Bogotá en el último torneo cafetero.

¿Cuándo comienza la pretemporada 2026 de Colo Colo?

Colo Colo espera asegurar a sus primeros refuerzos este viernes y enfocarse en el inicio de la pretemporada. El Cacique arrancará sus trabajos el próximo 3 de enero, luego de los exámenes médicos.

¿Cómo terminó Colo Colo en la Liga de Primera 2025?

