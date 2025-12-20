En Madrid no se olvidan de Alexis Sánchez, el crack chileno que enmudeció la capital española desde el Camp Nou en Cataluña con un golazo de globito en el derbi entre Barcelona y Real Madrid en 2013.

Si bien el tocopillano hace tiempo no atraviesa por su mejor nivel, la visita del Sevilla fue buena ocasión para que Marca le dedicara un espacio especial en su agenda.

“Décima visita de Alexis al Bernabéu”, titularon agregando que “es el tercer estadio donde el chileno ha jugado más veces a domicilio. (..) “Si hay un futbolista del Sevilla que tiene experiencia jugando en el Santiago Bernabéu, ese es Alexis Sánchez. De hecho, es el tercer equipo al que más se ha enfrentado en su carrera”.

Otro asalto de Alexis Sánchez al Bernabéu del Real Madrid

Complementan “Alexis disputó el Clásico hasta en trece ocasiones defendiendo la camiseta del Barcelona entre todas las competiciones. Siete de ellas tuvieron lugar a domicilio, cosechando 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Además, en estos duelos el chileno fue capaz de marcar un gol, repartir una asistencia y alzarse con la Supercopa de España en 2011”.

Marca y las estadísticas de Alexis esta temporada.

“Desde que se lesionó frente a la Real Sociedad, Alexis Sánchez no ha terminado de reencontrarse con aquella buena versión que mostró al inicio del presente curso. Eso sí, su compromiso está fuera de toda duda, pues pese a ser padre el pasado miércoles, no se quiso perder la eliminatoria copera ante el cuadro babazorro”, añadió Marca.

Incluso, el popular diario madridista sentencia que “un día después de su trigésimo séptimo cumpleaños, Alexis pretende acometer un nuevo asalto al Bernabéu, esta vez vistiendo los colores del Sevilla. El Niño Maravilla desea agrandar su legado con un triunfo que sería tan meritorio como inesperado”.

Alexis y Gabriel Suazo integran la citación de Matías Almeyda en el Sevilla para visitar al Real Madrid, aunque ambos asoman en la banca, el lateral de regreso tras su lesión. El duelo válido por la fecha 17 de La Liga está fijado para las 17:00 horas de Chile.