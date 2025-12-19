Pese a no ser parte de las últimas nóminas, Alexis Sánchez sigue pensando en la selección chilena. Por esta razón, pidió que Manuel Pellegrini sea el nuevo entrenador.

La Roja intenta realizar un nuevo proceso de cara a la Copa del Mundo de 2030. Por ahora sigue sin técnico, siendo Nicolás Córdova quien asumió el interinato a la espera de que llegue un nombre definitivo a ponerse el buzo del equipo de todos.

El deseo de Alexis Sánchez

Manuel Pellegrini es el deseo de todos los hinchas para que sea el nuevo entrenador de la selección chilena. Sin embargo, el ingeniero renovó su contrato con Real Betis hasta mediados del 2027. Pese a todo, Alexis Sánchez lo quiere como profe de La Roja.

“Yo creo que a Manuel Pellegrini lo veo ideal. Es un señor de fútbol, siempre lo he dicho. Uno que ha ganado todo en la vida“, indicó el tocopillano en una entrevista con ESPN.

“Él va con elegancia, tranquilidad, y eso a veces… eso es lo que necesita a veces Chile”, complementó el máximo goleador histórico de la selección chilena. Pellegrini es muy querido en Real Betis, club rival de Sevilla, donde juega actualmente Sánchez.

Hace algunas semanas, Manuel Pellegrini explicó que prefería esperar que la ANFP tenga nueva directiva en noviembre de 2026, ya que no quería dejar amarrado un contrato con los dirigentes actuales, ya que estos no seguirán después de la fecha mencionada.

Por último, Alexis Sánchez también hizo un llamado a que el país se una para que la selección vuelva a tener buenos resultados. “Apoyarse entre los chilenos, creo yo. Yo veo a los argentinos, a los brasileños, que van todos juntos para adelante”, cerró.