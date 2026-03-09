Es tendencia:
Alexis Sánchez recibe la crítica más fuerte en mucho tiempo por su nivel en Sevilla: “Inoperante”

El delantero chileno fue titular en el cuadro andaluz, sin embargo, no tuvo una buena actuación ante Rayo Vallecano.

Por Carlos Silva Rojas

Alexis Sánchez jugó mal en Sevilla.
Una temporada complicada está enfrentando Sevilla en La Liga de España, que de a poco empieza a respirar y a salir de la zona roja, aunque no se aleja del todo del descenso.

El cuadro andaluz contó con Alexis Sánchez de la partida en el empate 1-1 ante Rayo Vallecano, que le sirve para seguir en el lugar 14° de la tabla de posiciones con 31 puntos.

El ex seleccionado nacional jugó 68 minutos en Sevilla y fue reemplazado por el nigeriano Chidera Ejuke, debido a que nunca pudo ser un aporte real para el equipo de Matías Almeyda.

Críticas de la prensa española a Alexis Sánchez

El cometido de Alexis ante Rayo Vallecano no fue bueno, situación que analizó la siempre dura prensa española, quien incluso calificó de “inoperante” el cometido del chileno.

Inoperante. La motivación del derbi desapareció y volvió a mostrar la cara que lleva ofreciendo toda la temporada. Está en el ocaso de su carrera y es un jugador que puede dar pinceladas, pero igual no fue la mejor decisión que comenzara de inicio”, dijo El Correo de Andalucía sobre el tocopillano.

Alexis Sánchez no levanta. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Alexis Sánchez ha tenido una temporada irregular con el cuadro andaluz, donde suma un total de 19 minutos en cancha, con tres goles y una asistencia, en los 925 minutos que ha estado en juego.

El siguiente desafío de Sevilla será más que complicado, porque visite este domingo 15 de marzo desde las 12:15 horas de Chile al líder FC Barcelona.

En síntesis

  • Alexis Sánchez fue titular y jugó 68 minutos en el empate 1-1 ante Rayo Vallecano.
  • El club ocupa la posición 14° con 31 puntos bajo la dirección de Matías Almeyda.
  • Sevilla visitará al líder FC Barcelona el domingo 15 de marzo a las 12:15 horas.
