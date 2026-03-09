Clemente Montes fue muy hábil para generar la última ocasión de gol a favor de la UC enla amarga visita a O’Higgins de Rancagua. Ocupó su cuerpo para proteger la pelota de la marca de Benjamín Rojas y liberarse el espacio para girar y encarar.

Pero el ex lateral derecho del Académica Vizeu de Portugal le cometió una falta. Y Montes quiso aprovechar la confianza que le dejó esa acción. Pidió ser el ejecutante del tiro libre. Pero el argentino Matías Palavecino rechazó la petición del veloz extremo cruzado, quien venía de cumplir dos fechas de suspensión.

“Porfa, hueón”, se le vio decir a Clemo, pero el “10” no tenía en mente cederle la pelota. Menos en ese momento, cuando quedaban dos minutos y medio de los siete que había agregado el juez Juan Lara. Cuando la conversación se tensó, Palavecino sacó a Montes con un empujón.

Clemente Montes no pudo controlar la rabia en ese momento: le dio un cabezazo y muchos insultos a su compañero Palavecino. (TNT Sports).

Ahí llegaron varios insultos del atacante que jugó en el Celta B de España. También un cabezazo. Luego, más reproches de alto calibre para el zurdo que finalmente ejecutó el lanzamiento. Y obligó a Omar Carabalí a hacer una tapada espectacular. Todo eso, fue analizado por Jorge Coke Contreras.

Clemente Montes fue al área muy molesto por no haber podido patear el tiro libre. (Captura TNT Sports).

“Algo va a pasar. En Católica esas cosas no les parecen acordes al club. ¿Por qué pide el tiro libre? Le hacen la falta y se sentía con deseos de tirar él. Se tenía fe. Palavecino se mete. Incluso le tira un cabezazo hacia abajo Montes”, dijo el otrora volante ofensivo de pegada exquisita.

El Coke añadió que “menos mal que el árbitro no se dio cuenta, creo que eso determina una expulsión por agresión al compañero. Después se notó claramente la molestia de él. Quizá por el resultado, no sé o porque quizá se tenía fe”.

Coke Contreras critica con firmeza a Clemente Montes por su arrebato en la caída de la UC

Por si eso fuera poco, Clemente Montes casi queda en ridículo total porque sólo una tapada inmensa de Carabalí evitó el 1-1 de la UC. “Palavecino fue firme y casi mete el gol. Le pegó muy bien al palo del arquero”, dijo el Coke Contreras sobre el remate del jugador surgido en las inferiores de Rosario Central.

“Fue una estupidez, no es una acción de un jugador profesional, maduro. Son niñadas que les salen por calenturas. Una es el resultado y la otra, pensar que podría haber cambiado la suerte”, fue el análisis de Contreras, quien ni siquiera le dio espacio a que esas reacciones sean parte habitual del fútbol.

Porque realmente no es algo que suela verse. “No estuvo bien. Por suerte el árbitro no se dio cuenta de su actitud, no fue para nada correcta”, sentenció el Coke Contreras. Será decisión de Daniel Garnero si esta conducta de Montes amerita sanción.

Clemente Montes ya dejó con 10 a la UC ante el León de Collao y lo suspendieron con dos fechas. (Andres Pina/Photosport).

Pero el DT argentino ya cuenta con el antecedente de la expulsión sufrida por Clemo ante Deportes Concepción. Montes fue a una lucha con el defensor argentino Fausto Grillo y le dio una patada desde el suelo. Recibió la tarjeta roja directa por esa acción violenta que tuvo el desparpajo de reclamar airadamente.

Una patada desde el piso condenó a Montes a la expulsión directa contra el León de Collao. (Captura TNT Sports).

Así va la Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad Católica se quedó con 10 puntos al cabo de seis fechas disputadas en la Liga de Primera 2026.