O’Higgins cortó la racha de derrotas en al Liga de Primera y volvió a los triunfos en el Estadio El Teniente. Los dirigidos por Lucas Bovaglio superaron por la cuenta mínima a Universidad Católica y se meten nuevamente en la lucha por la parte alta.

Resultado que caló hondo en los cruzados ya que pese a que el rival venía con el cansancio de disputar la Copa Libertadores, no lograron mostrar su mejor juego en la ciudad histórica. Para peor, hubo una jugada que pudo marcar el partido y generó nuevos cuestionamientos al arbitraje nacional.

Esto debido al codazo de Cristian Cuevas contra Francisco González. El volante trasandino se transformó en una de las grandes figuras del partido y en un verdadero dolor de cabeza para la zaga cruzada. A tal punto que para controlarlo, el “Cimbi” fue al cruce para quitarle el balón.

El tema es que el lateral fue con el brazo más arriba de lo imaginado y terminó impactando con su codo en el rostro del rancagüino.

“¡Uy! Es un codazo de Cuevas. Esto debe ser de revisión. En el cuerpo técnico de O’Higgins de inmediato pidieron revisión. Podría ser tarjeta roja”, alertó Gonzalo Jara en la transmisión de TNT Sports.

La polémica jugada del “Cimbi” Cuevas

Así las cosas, el juez central Juan Lara solo determinó tarjeta amarilla para Cristian Cuevas. Lo que llamó la atención ya que hubo una agresión contra el jugador de O’Higgins.

Pero lo que más cautivó fue la reacción de Piero Maza post partido. El experimentado árbitro fue el encargado de estar en el VAR y no llamó a Lara para una revisión.

“Hola a todos. No puedo hablar”, lanzó en su salida del estadio El Teniente “Pero, ¿porqué no llamó al VAR?”, consultó el medio O’Higgins Total.

Ante esto, Piero Maza no pudo evitar la pregunta y salió de inmediato por la puerta lateral. “Por eso no puedo hablar”, argumento dejando abierta la interrogante si tuvo que ser roja el codazo del “Cimbi”.

Cabe consignar que ahora Universidad Católica quedó cuarta con 10 unidades. Por lo que buscará volver al triunfo el próximo sábado 14 de marzo cuando reciba a Everton.

Mientras O’Higgins quedó octavo con 9 unidades. Pero su principal objetivo es su visita a Tolima este miércoles para pasar a la fase de grupos de Copa Libertadores. En la ida ganó 1-0 por lo que llega con la ventaja al duelo en Colombia.

En resumen: